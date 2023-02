Alles over de gerbera

Laatst geüpdatet op februari 8, 2023 by Redactie

De vrolijke kleuren en frisse uitstraling maken de gerbera tot een geweldige bloem in huis. Of het nu gaat om delicate pasteltinten in een arrangement of om felle basiskleuren, de gerbera kan het allemaal. En van uitstekende kwaliteit, want door de continue doorontwikkeling van deze populaire snijbloem is bedraden van de stelen overbodig geworden. Gerbera’s gaan 10-20 dagen mee. En omdat ze zo ongecompliceerd zijn – geen bladgroen, gladde stengels, volledig Instagrambaar – zijn deze bloemen enorm populair.

Helemaal bloeien

Als stralende snijbloem bestaat de gerbera uit veel kleine bloemen. De buitenste straalbloemen bepalen de vorm. Het hart van de gerbera bestaat ook uit kleine bloemen, de buisbloemen. Een dubbele gerbera heeft ook (kortere) lintbloemen in het hart. Deze zijn alleen van dichtbij te zien, want wat de meeste mensen zien is de vorm van de bloem, die waarschijnlijk elk kind tekent: een rond bloemenhart met rondom gloeiende bloemblaadjes.

Oorsprong

De gerbera is een geurloze bloem die behoort tot de madeliefjesfamilie. In het wild komt hij voor in Zuid-Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Tasmanië.

Assortiment selectie

Jaarlijks worden er in Nederland ruim 900 miljoen gerbera’s geproduceerd in 600 verschillende soorten die variëren in kleur, vorm en grootte. Bekend zijn de eenvoudige en gevulde gerbera’s met een zwart of groen hart. Extravagante spin- en pompongerbera’s met mooie trossen zijn nog vrij nieuw. Daarnaast komen er steeds meer twee- en veelkleurige soorten bij.

Hier dien je op te letten bij het kopen van gerbera’s

Doorslaggevende factoren bij de aanschaf zijn de lengte van de steel, de diameter van de bloem en of het een enkel- of dubbelbloemig soort is.

Ook rijpheid is belangrijk: Bij een verse bloem zijn de buitenste 2 tot 4 rijen meeldraden in het hart van de bloem open. Als er meer meeldraden zichtbaar zijn, is de bloem minder vers.

Gerbera’s moeten ziekte- en plaagvrij zijn. De bloem kan Botrytis-schade vertonen op de bloembladen (spikkels), in het hart van de bloem (rot) of op de stengel (vlekken).

Gerbera’s die te lang droog in dozen hebben gestaan ​​voelen slap aan.

Goede kwekers weken gerbera’s voor in een chloortank om de houdbaarheid te verbeteren. De stelen zijn vatbaar voor bacteriën, waardoor de bloemen snel kunnen gaan hangen of zelfs gaan rotten. Een beetje chloor, in de juiste concentratie, voorkomt dit.

Onderhoudstips

De steel van een gerbera kun je het beste schuin afsnijden met een scherp mes.

De bloemen worden in een schone (glazen) vaas geplaatst en gevuld met kraanwater op kamertemperatuur tot een hoogte van ongeveer 7 cm. Gebruik snijbloemenvoedsel voor een gemengd boeket.

Let op de juiste omgevingstemperatuur (maximaal 20° C).

Zet gerbera’s niet op de tocht, in de volle zon, bij de verwarming of naast een fruitschaal.

Vul de vaas regelmatig bij met kraanwater.