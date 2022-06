Alles over de gezichtsreinigingsbar en waarom jij niet meer zonder kan

De gezichtsreinigingsbar verovert het hart van menig skincare liefhebber. Hoe zit het nou eigenlijk met zo’n bar en wat is hier de toegevoegde waarde van? NIVEA vertelt waarom deze bars zo fijn zijn voor je huid en hoe je deze toepast in je dagelijkse skincare routine. Niet alleen zijn de bars plasticvrij, veelal natuurlijk én gewoon leuk om naar te kijken, ze zijn ook nog eens intens verzorgend en handig in gebruik. Bring bar it on…

Wel schuim, geen uitdroging

Een gezichtsreinigingsbar doet je misschien denken aan een klassieke badkamerzeep, maar daar heeft deze niks van weg. Waar zeep je huid droog en trekkerig laat aanvoelen omdat de pH waarde hoger is dan die van je huid, bestaan gezichtsreinigingsbars volledig uit zogeheten syndets die wėl in lijn zijn met de pH waarde van je huid. Dit zorgt voor een milde maar grondige reiniging en een zacht gevoel. Vanwege deze zachtaardige samenstelling zijn de bars heel geschikt voor de gevoelige huid en het regelmatig reinigen hiervan. Wel het schuim van zeep, maar geen uitdroging dus. Die rode, jeukende of geïrriteerde huid na het cleansen is daarmee verleden tijd.

Natuurlijke zorg voor je huid en de wereld

Met een gezichtsreinigingsbar kun je het begrip natural beauty omarmen. De bars bevatten in hun solide samenstelling geen alcohol, chemische stoffen, conserveer-middelen zoals parabenen en vaak ook geen parfum. Er zit een hoge concentratie pure en natuurlijke ingrediënten in. Ook zijn de bars volledig plasticvrij en worden ze in karton verpakt, waardoor je het milieu minimaal belast. Dit is hard nodig want uit onderzoek* blijkt dat er in een badkamer gemiddeld zeventien plastic verpakkingen staan. Nog een pluspunt is dat de bars zuinig zijn in gebruik, waardoor ze langer meegaan en relatief weinig water verbruiken. Wel zo duurzaam en verantwoord.

Hoe gebruik je een gezichtsreinigingsbar?

Good things come to those who double cleanse! Je gezicht reinigen (ook met een bar) doe je niet alleen ‘s avonds, maar ook ‘s ochtends. ‘s Avonds is het belangrijk je gezicht van make up te ontdoen omdat wimpers anders kunnen afbreken en make-up resten puistjes en rode plekjes kunnen veroorzaken. Maar ook ‘s ochtends is het essentieel dat je je gezicht reinigt omdat de huid zichzelf ‘s nachts herstelt en dode huidcellen daarom moeten worden verwijderd. Gebruik ter afwerking van je reinigingsroutine ook één keer per week een scrub: deze reinigt tot diep in de poriën en verwijdert dode huidcellen; ook stimuleert het de bloedsomloop en vernieuwt het de huidcellen.

Bij het reinigen gebruik je een gezichtsreinigingsbar als volgt:

Maak je handen nat en wrijf de bar tussen je handen tot je een licht schuimende substantie krijgt. Gebruik je de scrubbar? Maak je handen en de bar nat met warm water en verdeel de bar direct over je hele gezicht.

Verdeel de substantie over je gezicht heen en masseer het goed in.

Spoel je gezicht af met lauwwarm water en dep het droog.

Leg de bar op een schaaltje of bakje zodat deze kan drogen.

Omdat een gezichtsreinigingsbar een compacte vorm heeft is hij ook ideaal voor onderweg. De bar neemt relatief weinig ruimte in en over lekkende vloeistof of voorschriften bij de douane hoef je je ook geen zorgen te maken. Maak kennis met je nieuwe travel buddy deze zomer!