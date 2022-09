Alles over depressie

Depressie is een veelomvattend begrip. Het kan worden begrepen door vele verklaringen. Meestal als een gevoel van verdriet of verlies van plezier in wereldse activiteiten. Het is een veel voorkomende ziekte in de wereld van vandaag. Het komt zo vaak voor dat elke tweede persoon kan worden geïdentificeerd met symptomen die er min of meer mee samenhangen. Het neemt wereldwijd toe en is niet beperkt tot een staat of land. Het wordt een serieuze zorg met de tijd. Depressie is zowel gemakkelijk als moeilijk te diagnosticeren en te behandelen, maar hangt sterk af van het te behandelen onderwerp. Het kan niet worden gediagnosticeerd door een bloedtest of radiodiagnostisch onderzoek.

Enkele kenmerken van/feiten over depressie

Vrouwen worden meer getroffen door depressie dan mannen.

De persoon voelt stemmingswisselingen.

Een persoon sluit zich af van de samenleving en vriendenkringen.

Daling van de algemene gezondheid en welzijn.

Gebrek aan verzorging.

Geestelijke afwezigheid tijdens een borrel.

Verandering in eet-/drinkgewoonten.

Vermindering van het gespreksgedrag en de duur van het gesprek.

Schuldgevoel in het leven.

Onvermogen om de juiste beslissingen te nemen.

Diagnose van depressie

Er is (nog) geen test om depressie te diagnosticeren. De beste beoordeling kan alleen worden gedaan door een arts/psychiater/psycholoog. Hij/zij kan de patiënt verschillende vragen stellen om de ernst van de ziekte te beoordelen. In enkele gevallen worden zelfs de familieleden die bij de proefpersonen betrokken zijn ondervraagd om opmerkingen te maken over de ernst van de situatie.

Oorzaken van depressie

Verleden geschiedenis

Voor veel van de patiënten doet het verleden er echt toe, omdat het ons een idee geeft van wanneer en hoe het begon. Ieder mens heeft een levensverhaal. Wanneer we tot de diepe wortels ervan doordringen, komen we er vaak achter dat de persoon in het verleden totaal anders was dan in het heden. De reden voor de verandering ligt in de incidenten en gebeurtenissen die plaatsvonden in het verleden. Die goede of slechte ervaringen weerspiegelen zijn hele leven in gedachten door middel van herinneringen en blijven de persoon verontrusten.

Genetica

Veel genetische patronen zijn zodanig dat ze de aard van de persoon bepalen. Het vermogen van een persoon om met een situatie om te gaan, hoe hij de situatie waarneemt en hoe hij erop reageert, is een direct gevolg van de verscheidenheid aan verschillende chemicaliën en neurotransmitters die in de hersenen aanwezig zijn. Uiteindelijk beslissen we zelf wat voor soort mens we zijn en willen zijn. Het is wat ons ertoe aanzet verschillende doelen voor onszelf op te stellen en ernaar te streven deze te bereiken.

Psychologisch

Onze psychologie is de definitie van onze persoonlijkheid. Het maakt ons tot wat we nu zijn. Ieder mens is in veel opzichten anders en blijft op verschillende terreinen werken, en dat ook op verschillende niveaus. Het is een grote bijdragende factor bij het omgaan met gedachten en depressie.

Hoofdwond

De hersenen hebben een complexe structuur, bestaande uit verschillende lobben. Elke afdeling van de hersenen regelt een ander soort functie in het lichaam. Dus elke vorm van fysieke schade aan zijn structuur zal zijn functioneren en gedrag verstoren. Het creëert een risico dat de persoon in een andere gemoedstoestand terechtkomt.

Een eerdere depressie

Elke eerdere depressieve episode fungeert als een reservoir voor toekomstige depressies. Het kan in de toekomst wel of niet zijn negatieve aspect vertonen. Daarom kan het niet worden voorspeld.

Chronische ziektes

Er zijn veel ziekten zoals hypertensie, diabetes en depressie die het risico op depressie verhogen. Dus iedereen die aan deze ziekten lijdt, heeft een zeer grote kans om depressief te worden.

Medicijnen/Drugs

Veel medicijnen zoals bloeddrukverlagende bètablokkers en corticosteroïden hebben een bijwerking die depressie veroorzaakt. Dus tijdens het gebruik van deze medicijnen moet het niveau van angst, stress en stemmingswisselingen altijd onder controle worden gehouden.

Gebrek aan activiteit

De stijgende trend van een sedatieve levensstijl is een grote oorzaak van depressie. Als gevolg van technologische verbeteringen vervangen machines het werk van mensen. Daarom, hoe minder de beweging, hoe slechter onze stemming wordt.

Verandering in hormoonniveau

De hormonen beheersen onze stemmingen. De hormoonspiegels zijn verschillend bij mannen en vrouwen. Dit is ook een reden dat vrouwen meer last hebben van depressie dan mannen.

Slecht dieet/ondervoeding

Een adequate voeding geeft energie aan ons systeem. De hersenen hebben veel energie nodig. Daarom dient energieverbruik in de vorm van een gezond voedingspatroon als grondstof voor algemeen welzijn en hulp in het wegwerken van depressie.

De uitweg uit depressie

Psychologische begeleiding/therapie

Introductie van yogalessen in de buurt

Antidepressiva

Buiten sporten, enz.

Door naar de symptomen te zoeken en waakzaam te blijven, kan je gemakkelijk weten of je een depressie hebt of niet. Als je denkt dat je een depressie hebt, ga dan naar de huisarts en begin eraan te werken.