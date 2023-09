Alles over erwten

Erwten zijn een eenjarige klimplant. Botanisch gezien zijn erwtenpeulen fruit, omdat ze zaden bevatten en zich ontwikkelen uit de eierstokken van een (erwten)bloem. De wilde voorouders van de erwt zijn onbekend en het lijkt erop dat deze sinds het Neolithicum (7000 v.Chr.) gecultiveerd is. Het was waarschijnlijk afkomstig uit de gebieden ten noorden van India.



Momenteel worden ze op grote schaal verbouwd in Azië en de landen rond de Middellandse Zee.

Ze worden voornamelijk geteeld voor menselijke consumptie, maar worden ook veel gebruikt als grasvoer.

Erwten zijn veelzijdig

Veelzijdig, gemakkelijk te koken en vol van smaak: erwten zijn te vinden in veel recepten uit alle keukens van de wereld. Uitstekend als bijgerecht gebakken met een beetje boter of in salades met granen zoals rijst of bulgur, ze zijn perfect in de zomer voor een koud gerecht dat tegelijkertijd voedzaam en licht is.

Ze zijn volledig eetbaar

Er wordt niets van de erwt weggegooid, zelfs de malse peul is eetbaar, smakelijk en zit boordevol voedingswaarde. Om de peulen te eten, blancheer je ze een paar minuten en kook je ze vervolgens zoals je wilt: bijvoorbeeld gebakken met knoflook, olie en chili. Ze zijn uitstekend als bijgerecht of om door al dente pasta te gooien.

Erwten zijn gezond

Erwten zijn een goede bron van vitamine C en E, zink en andere antioxidanten die het immuunsysteem versterken. De hoge concentratie vitamines, mineralen, antioxidanten en fytonutriënten in erwten biedt belangrijke gezondheidsvoordelen, variërend van het gezond houden van je ogen tot het beschermen tegen bepaalde vormen van kanker. Andere voedingsstoffen helpen ontstekingen te verminderen en het risico op chronische aandoeningen, waaronder diabetes, hartaandoeningen en artritis, te verlagen.