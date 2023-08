Alles over Indiaas eten

Denk aan India en wat in je opkomt, is de verscheidenheid. India is een groot land, het is het op een na meest bevolkte land, er zijn tal van talen en elke staat is bijzonder in zijn tradities en vooral in zijn eten. Indiaas eten imiteert een 5000-jarige geschiedenis van het samensmelten van talloze culturen en waarden, wat leidde tot verschillende smaken en regionale keukens. Het verschijnen van de Mughals, de Britten en de Portugezen voegden fusion en variatie toe. Voedsel uit de ene staat kan inderdaad volkomen vreemd zijn voor een persoon uit een andere staat. De gemeenschappelijke strekking die door het meeste Indiase eten loopt, is echter het gebruik van verschillende kruiden om smaak en aroma te vormen.

Indiase eetcultuur

Indiërs nemen hun eten heel serieus. In de Indiase cultuur wordt koken als een kunst beschouwd. Maaltijden zijn essentiële gelegenheden om samen te komen voor het gezin. Indiaas eten is anders dan de rest van de wereld, niet alleen qua smaak, maar ook qua kookmethodes. Het reproduceert een onberispelijke mix van vele culturen en eeuwen. Net als de Indiase cultuur is ook het Indiase eten beïnvloed door verschillende culturen, die hun aandeel hebben geleverd in de volledige ontwikkeling ervan.



Indiaas eten staat vooral bekend om zijn pittigheid. In heel India, of het nu Zuid-India of Noord-India is, worden specerijen royaal in voedsel gebruikt. Elke specifieke specerij die in Indiaas eten wordt gebruikt, heeft een of andere voedingswaarde.

Indiase regionale gerechten

India is een groot land met veel staten en regio’s. Elke regio biedt een bijzonder aanbod aan gerechten en bereidingswijzen. Elke regionale keuken gebruikt zijn eigen kruiden, specerijen, fruit en groenten van eigen bodem. Deze regionale keukens vormen samen een zeer hemelse, goddelijke Indiase keuken.



Voedselkeuze varieert noord, zuid, oost en west. Noord-Indiërs eten gewoon brood zoals naan en chapatti en curries. Noord-Indiase curries hebben vaak dikke, sober pittige en romige jus. Zuid-Indianen eten graag rijst, kokoslinzen en stoofschotels. Westers is meer multicultureel, maar staat bekend om zijn traditionele gekruide curries. De West-Indiase keuken verschilt van regio tot regio. De belangrijkste staten van de regio zijn Gujarat, Maharashtra, Goa en Rajasthan. Ze hebben allemaal hun eigen traditionele keuken, maar zeevruchten en curry’s, hete en pittige worstjes en snacks met chai en thee zijn gewone traditionele gerechten. Oost-Indiaas eten is sterk afhankelijk van rijst, melk en groenten, eenvoudig gekookt met yoghurt, zaden en kruiden, gestoomd en pittig. Oost-Indiërs houden van hun snoep en gebruiken er rijkelijk melk en andere zuivelproducten in.

Indiase desserts

Desserts zijn een weergave van goede gebaren in India. Desserts maken deel uit van elk feest van welke aard dan ook. Er zijn verschillende soorten Indiase desserts. Een van de Indiase zoetigheden staat bekend als ‘Mithai’. Iedereen kan kleurrijke snoepjes zien in elke Indiase snoepwinkel. Ze zijn sterk afhankelijk van suiker, melk, gecondenseerde melk en frituren. Ze zijn intenser en zoeter en relatief wat dichter, daarom worden ze voornamelijk bereid in Ghee, wat vereenvoudigde boter is.



Zoete rijstpap, heet kheer. Het wordt gemaakt van rijst, melk, suiker, kardemomzaad, rozijnen en amandelen. Kulfi is Indiaas ijs. Het is dikker en romiger dan ijs, Kulfi is een traditioneel Indiaas snoepje dat in interessante smaken verkrijgbaar is. De kulfi is gemaakt met khoya, dat is gedispergeerde melkbestanddelen die vervolgens worden gekoeld en vervolgens op smaak worden gebracht met verschillende smaken zoals mangosap, rozenwater en gezoet met suiker. Gajar Halwa is een worteldessert, griesmeeldessert of Suji halwa, kokossoufflé en mangomousse zijn ook populaire desserts.

Drankjes

Veel Indiase drankjes zijn wereldwijd beroemd en misschien ben je sommige soorten Chai, Lassi of Sharbat tegengekomen. Chai is een thee die meestal in de ochtend wordt gedronken. Chai is de meest bekende en favoriete drank in alle delen van India. Het wordt gemaakt door melk, suiker en zwarte kardemom en Indiase aromatische specerijen en kruiden toe te voegen. Sweet Lassi is de bekendste en meest traditionele drank op basis van yoghurt uit de noordwestelijke regio Punjab in India. Er zijn nogal wat variaties op lassi zoals mango lassi, gezouten lassi, zoete lassi en chocolade lassi. Het is een verfrissende en gezonde drank die het beste is voor hete zomers. Gember en citroenchai zijn ook beroemd en kunnen worden gebruikt voor medische doeleinden, zoals indigestie. Wortel Gheer wordt bijgestaan door wortelen toe te voegen aan koude melk. Chai is bekender dan koffie, kokosmelk, mango en suikerrietsappen zijn ook erg beroemd.