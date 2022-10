Alles over Manchego kaas

Manchego kaas is een delicatesse die lang houdbaar is. Wat voor soort kaas is Manchego kaas? Deze kaas wordt geproduceerd in de Spaanse regio La Mancha. Het is gemaakt met schapenmelk. Het rijpingsproces duurt drie maanden tot een jaar. Deze variëteit behoort tot halfharde kazen. Het deeg is goudkleurig, homogene massa met kleine gaatjes. Jonge kazen hebben een zachte romige smaak, terwijl rijpe kazen een pittige smaak krijgen.

Het ras wordt geproduceerd in Spanje, in de provincie Toledo, in de regio La Mancha. De melk voor de kaas komt van lokale natuurlijke grazende schapen. Het wordt opgeslagen in grotten, zodat het aroma wordt gewonnen. De kaas wordt verpakt en gerijpt met ronde koppen van 10 tot 12 centimeter dik en 20 tot 25 centimeter in diameter. Elke kop weegt 2 kilogram. De kaas wordt geperst met zware massief houten planken. De structuur is op de korst van de kaaskop gedrukt. De binnenkant van de kaas blijft wit of wordt lichtgeel door veroudering. De bast is donker, met een zilverachtige bloem. Manchego heeft een heldere romige smaak met kruidige tonen.

Dit ras is beschermd door een Europees kwaliteitscertificaat en mag alleen in deze regio geproduceerd worden. Ook de productietechnologie, de rijpingstijd en de smaak worden beschermd. Er zijn overeenkomsten met fetakaas, maar Manchego is minder zout.

Manchego kaasrecept

Voor het maken van kaas wordt natuurlijke schapenmelk gebruikt. Het wordt alleen op natuurlijke wijze gepasteuriseerd, gelamineerd en geperst, zonder toevoeging van concentraten, kalium en verdikkingsmiddelen. De kaas wordt geperst met natuurlijke houtstempels. Dit geeft de korst een traditioneel patroon. Opgeslagen in natuurlijke grotten, waardoor de geuren een scherpe smaak krijgen. De rijpingsperiode kan variëren van 3 maanden voor jonge kaas tot een jaar voor gezouten kaas. Het wordt toegevoegd als antipasta bij zalm of vlees. Het maakt deel uit van de traditionele Spaanse zoete pasta. De kaas wordt geserveerd als aperitief bij wijn of bier.

Klassiek Spaans recept: roggebrood met knoflook, Manchego kaas en tomaat. Deze sandwich is besprenkeld met olijfolie. Manchego wordt gegeten en gekookt in Amerika en Mexico. Het verschil is dat deze kaas wordt gemaakt met melk van koeien i.p.v. schapen. Het wordt gesmolten gebruikt en is opgenomen in het recept voor het traditionele Mexicaanse gerecht, quesadilla.

Manchego kaas is gezond. De hoge kwaliteit van de kaas wordt bevestigd door een certificaat met geografische aanduiding van de productie, die garant staat voor een strikte controle van het productieproces, met duidelijke plaatsen en houdbaarheidsdata. Manchego kaas bevat een grote hoeveelheid vitamine A, E en D. Het wordt aanbevolen voor patiënten met astma en bloedarmoede, evenals om de immuniteit te verhogen, het huidherstel en de wondgenezing te versnellen. Dit is een van de meest bruikbare gefermenteerde melkproducten, bovendien heeft het praktisch geen contra-indicaties voor gebruik, behalve voor eiwitallergie. Cervantes noemde deze legendarische kaas zelf in zijn boek Don Quichot.