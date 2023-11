Alles over Mezcal

Mezcal is een nog minder bekende, door de meesten ondergewaardeerde, familie van Tequila. Een elixer dat de goden waardig is en dat dankzij de oorsprongsbenaming alleen in Mexico kan worden geproduceerd. Hoewel de productie van mezcal vaak wordt geassocieerd met de staat Oaxaca, omvat de oorsprongsbenaming ook andere entiteiten, zoals Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Puebla Michoacán en Zacatecas, waar de productie ervan ook wordt beschouwd als een traditie met jarenlange geschiedenis.

Mezcal creatie

Hoewel de oorsprong ervan onzeker is, zijn er drie mogelijke theorieën over de creatie ervan. De eerste geeft aan dat de Spanjaarden de maguey in koperen ketels begonnen te verwerken toen ze de maguey ontdekten. Een andere versie laat zien dat de Filippino’s die in de westelijke havens aankwamen in de 16e eeuw hun vaardigheden begonnen te gebruiken om aguardiente met agave te maken. Er bestaat ook het idee dat het destillatieproces van mezcal in Meso-Amerika werd ontwikkeld tijdens de pre-Spaanse periode na verschillende onderzoeken die de activiteit van deze praktijk tussen 1500 en 1000 voor Christus aantoonden.

Uitwerking

Het productieproces omvat verschillende stappen, van de teelt van de agave tot de distillatie en het bottelen, die allemaal zorgvuldig worden uitgevoerd om de beste kwaliteit te garanderen.

Oogst

De bereiding begint met de teelt van maguey, volledig biologische producten, omdat er geen kunstmatige chemicaliën worden toegepast. Het duurt ongeveer 8 tot 10 jaar voordat de agave volwassen is. Vervolgens worden alleen de agaveplanten in de beste staat geselecteerd om verder te gaan met de bereiding ervan.

Ananassen extractie

Zodra de beste agaves zijn gekozen, worden met behulp van een schoffel en kapmessen de stengels en wortels afgesneden totdat alleen het hart zichtbaar is. Deze procedure is enigszins ingewikkeld omdat het vereist dat de maguey uit de grond wordt getrokken, in stukken wordt gesneden, de ananas eruit wordt gehaald en naar de distilleerderij wordt getransporteerd.

Koken

Dit is de periode in het productieproces waarin de mezcal zijn rokerige smaak krijgt en de suikers uit de agave worden geëxtraheerd. De ananassen worden met een bijl gehakt om het koken te vergemakkelijken; vervolgens worden ze erin geplaatst met verschillende houtsoorten, zoals ocote of eiken. Daarna laat men het 3 dagen staan totdat de agave geelachtig of karamel wordt.

Malen

Zodra de agave gaar is, wordt deze fijngehakt en gemalen in een Egyptische molen totdat deze volledig is geplet. Nadat het maalproces is voltooid, blijft de most over, klaar voor gisting.

Fermentatie

Dit proces wordt uitgevoerd in houten vaten (tanks), waarin de most met water wordt gevuld en vervolgens aan de drie tot vijf dagen durende gisting begint. In deze fase krijgt de mezcal veel van zijn smaak.

Distillatie

Aan het einde van het fermentatieproces wordt de gekookte most overgebracht naar een alambiek om te worden gedestilleerd in kleipotten of speciale apparatuur gemaakt van koper. Deze containers worden zorgvuldig verwarmd, verdampt en gecondenseerd, omdat aan specifieke chemische normen moet worden voldaan om te voorkomen dat de smaak verandert.

Bottelen

Vóór het bottelen wordt het product op verschillende manieren beoordeeld, waaronder de bevestiging dat de regulering van de alcoholconcentratie tussen 36 en 55% blijft, wat de oorsprongsbenaming aangeeft. Zodra deze procedure is voltooid, is het product klaar om te worden gebotteld.

Wat dacht je van een cocktail met mezcal?

Er zijn veel manieren om dit distillaat te combineren, en cocktails openen een wereld aan mogelijkheden, maar onze favoriete cocktail is de Mezcalita. Omdat mezcal het hoofdingrediënt is, is de combinatie van smaken altijd fascinerend.