Alles over Papaja

De papaja heeft een mild zoet vruchtvlees dat in de keuken gebruikt kan worden voor zowel zoete als hartige gerechten. Zelfs de zaden zijn eetbaar en te lekker om weg te gooien. Met hun peperachtige kruidigheid voegen ze een interessante smaak toe aan het eten.

Lees ook: Nashipeer: sappig als een peer, knapperig als een appel

Hoe eet je papaja?

De smaak van papaja doet denken aan een mengsel van meloen en abrikoos. De vruchten worden vaak puur gegeten. Om dit te doen, halveer je het fruit, schil je het en verwijder je de zaden met een lepel. Snijd het sappige vruchtvlees in kleine stukjes, besprenkel met een beetje limoen- of citroensap en geniet ervan. Hartig gecombineerd als tussendoortje of voorgerecht, past fetakaas of een milde beenham er bijzonder goed bij.



De vrucht is ook lekker in fruitsalades, zoete yoghurtgerechten of als jam. Het sap kan worden gebruikt voor sorbets en drankjes. Voor hartige gerechten worden licht onrijpe vruchten gebruikt, omdat deze zuurder smaken. Het vruchtvlees wordt meestal kort gestoomd of als groente gekookt en geeft chutneys of currygerechten een exotisch tintje.

De afkomst

De papaja, ook wel boommeloen genoemd, vindt zijn thuis in de tropen tussen Bolivia en Zuid-Mexico. De bessenvrucht met leerachtige schil groeit aan een palmachtige plant die wel tien meter hoog kan worden. De peervormige tot cilindrische vruchten zitten direct op de stam. Naarmate de vrucht rijpt, verandert deze van kleur van donkergroen via geelgroen naar geeloranje. Papaja’s worden meestal groengeel geoogst en rijpen ter plaatse. Het vruchtvlees is bleek tot goudgeel of zalmrood van kleur. Er zitten talloze zwarte zaden in een holte in het midden van de vrucht.

Ook de zaden kun je gebruiken

De zaden zijn een bijzondere traktatie omdat ze veel mosterdolieglycosiden en het spijsverteringsenzym papaïne bevatten. Om een ​​pepervervanger te maken, worden ze ontdaan van pulpresten, uitgespreid op een bakplaat en gedurende twee tot drie uur zachtjes gedroogd in de oven op 40 tot 50 graden. Giet het mengsel in een schone pot met schroefdop en maal, indien nodig, een kleine hoeveelheid in een pepermolen en gebruik het als specerij.

Lees ook: Steenfruit: Maak kennis met 5 verschillende steenvruchten

Een gezonde vrucht

Door het hoge watergehalte bevat papaja weinig calorieën en bevat het veel waardevolle ingrediënten zoals carotenoïden, vitamine C en mineralen zoals kalium en calcium. De exotische vruchten zijn het hele jaar door verkrijgbaar. Let bij de aanschaf op kwaliteit. Als de vrucht rijp is, zal de schil onder lichte druk van de vingers lichtjes meegeven. Bij kamertemperatuur zijn ze slechts enkele dagen houdbaar.