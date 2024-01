Alles over raapstelen

Raapstelen worden regionaal slechts in zeer beperkte mate verbouwd. De malse groente is nauwelijks bekend. De bladstelen en jonge bladeren, die in reepjes worden gesneden, worden gegeten. Van de stengel wordt traditioneel een stevige stoofpot gemaakt. Om dit te doen, wordt de schoongemaakte raapsteel gekookt met aardappelen, bouillon en wat gerookt vlees.



Ook de malse groente heeft nieuwe toepassingen gevonden. Als plantaardige begeleider van vis of gebakken gerechten, rauw in een salade in combinatie met verse aardbeien, als ovenschotel of als topping voor een quiche: de toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

De mosterdolie in de raapstelen geeft de groente een sterke smaak. Belangrijke ingrediënten zijn kalium en calcium, maar ook vitamine A en C. De groente is nauw verwant aan de verschillende koolsoorten.



Raapstelen moeten zo vers mogelijk worden geconsumeerd, omdat de zachte bladeren en stengels snel verwelken. Je kunt de groenten het beste direct na het winkelen in een vochtige doek wikkelen en in de koelkast bewaren. Het moet binnen één tot twee dagen worden geconsumeerd.



Oudere mensen hadden in hun kindertijd en jeugd soms slechte ervaringen met raapstelen. Omdat de bladeren en stengels erg behaard waren. Door intensief kweekwerk was het mogelijk om de haren te verwijderen die onaangenaam waren bij consumptie. Dit betekent dat mensen met een ‘kindertrauma’ het zeker nog een keer kunnen proberen en ‘vrede’ kunnen sluiten met de groente.