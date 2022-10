Alles over rode kool

De kleurrijke koppen met een gewicht tussen de 0,5 en 2 kg zijn het hele jaar door verkrijgbaar. De vroege rode kool wordt vanaf juni geoogst – ideaal voor rauwe salades – gevolgd door de zomer- en herfstrassen. Van september tot november oogsten de groenteboeren lang houdbare kool, die wordt opgeslagen en aangeboden tot juli. Meer dan de helft van de productie wordt verwerkt, voornamelijk tot ingemaakte conserven, maar ook tot diepvriesproducten.

Een lust voor het oog en het gehemelte

Het lijdt geen twijfel: de milde, zoete smaak van rode kool hoort bij de herfst en winter voor iedereen, net als de kerstman bij Kerstmis. De klassieker is rode kool – als bijgerecht bij gevogelte of donker vlees zoals rund en wild, bijv. hertenrug – bereid met uien, reuzel en kruiden zoals kruidnagel, laurier en piment.

Weetjes!

Kool is een van de oudste bladgroenten die door de mens wordt gebruikt. Al in de oudheid teelden de Grieken en Romeinen 14 verschillende soorten kool, waaronder rode kool. Als goedkope en bewaarbare groente kwam rode kool vooral voor op het menu van de armere bevolking en werd in de middeleeuwen zelfs beschouwd als middel tegen pest, steenpuisten en astma.



Kracht – Rode kool bestaat voor bijna 92% uit water. Maar dat niet alleen: 100 g bevat slechts 23 calorieën en 0,2 g vet – dus het is ideaal voor een dieet. Maar bovenal kan de groente scoren met zijn vitamine C-gehalte: slechts 200 g rode kool dekt de dagelijkse behoefte aan vitamine C (100 mg)! Dat is niet alles, er zitten ook volop vitamine K, B-vitamines, foliumzuur, magnesium, kalium en calcium in. En met zijn hoge vezelgehalte houdt rode kool je niet alleen lang vol, maar zorgt het ook voor een betere spijsvertering.



Inkoop – Verse rode kool is stevig en zwaar: een krop kan al snel 2 kg wegen. De bladeren omsluiten de kop, zijn knapperig en hebben een matte glans. Een lichte aanslag op de buitenste bladeren is geen teken van slechte kwaliteit, maar is typisch voor rode kool. Als een rode kool zonder de buitenste bladeren wordt verkocht, helpt een zachte druktest: voelt de groente stevig aan, dan is de versheid goed.



Seizoen – Verse rode kool kan het hele jaar door gekocht worden. In het voorjaar is rode kool vrij mals en mild, in de zomer wat pittiger en steviger en in de late herfst is hij op zijn grootst en heeft stevige, sterke bladeren. Sommige soorten trotseren zelfs vriestemperaturen. Toch begint het hoofdseizoen voor rode kool in het najaar: van september tot november komt de kool van het veld en wordt deels opgeslagen, waardoor de aanvoer het hele jaar door verzekerd is.



Bewaren – Een krop rode kool is in de groentelade van de koelkast zeker drie weken houdbaar. Zelfs als het wordt gesneden en het snijvlak wordt beschermd met huishoudfolie, gaat een deel van het hoge vitamine C-gehalte verloren. Tip: Bewaar rode kool nooit naast appels of tomaten.



Bereiding – Verwijder de buitenste en eventueel beschadigde bladeren. Dan in vieren en wassen. Verwijder de harde steel als een wig. Snijd vervolgens de kwarten in reepjes – heel fijn voor salades, iets dikker voor gekookte gerechten. Wil je het jezelf makkelijk maken, gebruik dan de broodsnijmachine of keukenmachine. Het smaakt vooral lekker als je het een nachtje marineert met appels, citroensap, rode wijnazijn, zout en suiker en het de volgende dag met het vocht kookt.

Gebruiken:

Rode kool kan net zo goed worden gekookt als gestoofd, licht gestoomd of rauw worden bereid als een knapperige salade. Samen met appels, uien, kastanjes of pruimen is rode kool een perfect bijgerecht. Ook lekker op een kleurrijke regenboogsandwich.