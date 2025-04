Alles over Schol

Laatst geüpdatet op april 15, 2025 by Redactie

De schol is waarschijnlijk de bekendste platvis in Europese wateren. Net op tijd voor begin mei bieden de visafdelingen van de detailhandel de vis aan als bijzonderheidje. Dat de schol zo’n goede reputatie heeft, is te danken aan een historische omstandigheid die echter vandaag de dag niet meer van belang is.

Vroeger keerden vissers vaak pas eind april terug naar hun visgronden in de Noordzee en de Oostzee en haalden ze als eerste vangst schol terug aan land. Zo kwam er eindelijk weer verse zeevis op het bord terecht. Uit noodzaak werd aanvaard dat de vis in mei vaak nog klein en niet van de beste kwaliteit was: schol paait tussen januari en begin april, afhankelijk van het zeegebied en de watertemperatuur. Direct na het inspannende paaien zijn de scholvissen uitgeput en is hun vlees nogal waterig en smaakt het flauw.



Tegenwoordig gelden er voor schol – net als voor andere vissoorten – wettelijk vastgestelde visseizoenen en minimummaten. Omdat het geslacht van schol niet van buitenaf kan worden vastgesteld, moet alle gevangen schol weer in zee worden uitgezet. De minimummaat voor schol die in de Noordzee wordt gevangen, bedraagt ​​27 centimeter en in de Oostzee 25 centimeter.



Het is natuurlijk nog steeds zo dat de vis na het paaien niet van de beste kwaliteit is. Kenners letten op de seizoenscyclus en wachten daarom minimaal tot juni. De kwaliteit van het scholvlees begint pas vanaf mei, wanneer de nieuwe voederperiode begint, te verbeteren en is in de periode augustus/september op zijn best.

De handel biedt verse schol in verschillende vormen aan:

Hele vis met kop, graat en vel, uitgeweid,

Schol klaar om te bakken zonder kop, met graat en vel, uitgeweid,

Scholfilet met vel en scholfilet zonder vel,

Over het algemeen geldt: hoe meer gemak, hoe hoger de prijs.

Schol is een magere vis; De filet bevat ongeveer 2 gram vet per 100 gram. Het gehalte aan omega-3-vetzuren is daarom van nature lager dan in vette vis zoals zalm, makreel of haring. Het eiwitgehalte bedraagt ​​17 gram per 100 gram, ongeveer hetzelfde als bij andere vissoorten. Het vlees is wit, stevig en smakelijk. Bestrooi het met een beetje bloem en zout, bak het in boter en serveer het met peterselie-aardappelen. Het is een eenvoudige maar heerlijke maaltijd.