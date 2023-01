Alles over sperziebonen

Nooit meer saaie stoofgroenten! Sperziebonen worden veel te vaak onderschat. Gecombineerd of solo zijn het oergezonde allround talenten. Ze mogen niet rauw gegeten worden! Omdat ze moeilijk verteerbare ingrediënten bevatten, die alleen door koken worden vernietigd. Ze zijn bijzonder lekker in combinatie met klassieke lams- of stoofschotels, maar ze passen ook goed bij vis- of hartige eiergerechten. Ze zijn niet minder populair en heerlijk in bonensalade. Het is niet alleen makkelijk te bereiden – smaakversterker: de marinade even laten intrekken! – maar past goed bij talloze gerechten, in de picknickmand en natuurlijk perfect bij het barbecuebuffet. Uitstekende partners voor de boon zijn uien, bieslook, peterselie en natuurlijk hartig!

Weetjes!

Wereldreiziger

Bonen geven de voorkeur aan losse, humusrijke grond en zijn gevoelig voor kou. Het komt door hun afkomst. Bonen komen oorspronkelijk uit Midden-Amerika en werden al verbouwd door de Maya’s en Azteken – voornamelijk voor opslag. Dit voordeel bleef niet onopgemerkt door Christoffel Columbus, die de boon meenam van zijn reizen naar Europa.

Kracht

Sperziebonen zijn gezond! Ze zitten vol met A-, B- en C-vitamines, koolhydraten, vezels en mineralen – vooral kalium, calcium, magnesium, ijzer en zink. Door hun hoge eiwitgehalte zijn ze ook geschikt voor een vegetarisch of veganistisch dieet. Alleen al daarom zouden ze vaker op ons bord moeten liggen.

Elk boontje maakt zijn eigen geluidje?

Wie bonen mijdt omdat ze moeilijk verteerbaar zijn, heeft waarschijnlijk ervaring met rijpe bonenpitten. Dit is niet het geval voor de groene of gele peulen. Als je de bonenpitten niet wilt missen en winderigheid wilt voorkomen, moet je kruiden zoals komijn, anijszaad of venkel gebruiken.

Bereiding

Wssen en schoonmaken. Bij de nieuwere soorten is losdraaien meestal niet eens nodig. En nog beter: in slechts 15 minuten worden de heerlijke peulvruchten gekookt met een beetje zout en, als je wilt, wat hartig. Gooi het kookwater daarna zeker weg en gebruik het niet meer. De onrijpe geoogste peulen of peulen kunnen op vele manieren gebruikt worden. Je tovert er heerlijke soepen mee, maar ze zijn ook geschikt als begeleider van vlees- en visgerechten.

Inkoop

Jonge boontjes zijn bijzonder mals en smakelijk. Ze worden bijna onrijp geoogst. Jonge boontjes herken je aan de sterke kleur en de subtiele, aangenaam frisse geur. Vers geoogste bonen zijn knapperig, moeilijk te buigen en breken relatief gemakkelijk. De kernen in de pod moeten klein zijn en nauwelijks zichtbaar onder het oppervlak.

Opslag

Bonen moeten indien mogelijk snel worden verwerkt, ook al kunnen ze meerdere dagen in de koelkast worden bewaard. Je kunt ze het beste in een vochtige theedoek wikkelen. Als alternatief zijn bonen ook uitstekend geschikt om in te blikken of in te vriezen. Blancheer hiervoor de groenten kort, koel ze af en pak ze in. Belangrijk: Gekookte bonen bederven sneller, bewaar ze daarom altijd rauw.

Keukenhack: blancheren

De term komt uit het Frans en betekent wit maken. En dat is precies wat er gebeurt als je vlees in kokend water doet. In de regel worden groenten echter geblancheerd. Leg het een paar minuten in kokend gezouten water en koel het vervolgens af in ijskoud water. Dit stopt het kookproces en maakt de groenten klaar om in te vriezen. Het belangrijkste is dat blancheren ziektekiemen en bacteriën op het oppervlak doodt. Kleur en vitaminen blijven behouden.