Alles over Spinazie

Spinazie – zo vers mogelijk geoogst en direct bereid, dan smaakt het het lekkerst en heeft bovendien een hoog vitaminegehalte. De eerste verse, lokaal geteelde groenten die in maart op de markt komen, zijn bijzonder mals en ideaal voor salades – bijvoorbeeld in combinatie met kerstomaatjes en mozzarella. Een klassieker is nog steeds romige spinazie met gebakken eieren. De lentegroenten smaken ook lekker in een groene smoothie, als vulling in lasagne, in quiche, in risotto en pesto. In oosterse stijl wordt een spinaziesoep bereid met yoghurt, rode chili en knoflook. Spinazie is niet alleen mild aromatisch, maar ook nog eens gezond. Het bevat onder meer voldoende vitamine A, C, foliumzuur, kalium, calcium en magnesium. Het ijzergehalte werd lange tijd overschat, maar ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld in sla.

Bereiding

De bereiding is snel en eenvoudig. Verse spinazie wordt grondig gewassen in koud water om eventueel achtergebleven vuil en zand te verwijderen. Verwijder vervolgens verwelkte bladeren en dikke stengels. Vervolgens worden de groenten kort geblancheerd op matig vuur tot ze verwelken. Afschrikken in ijswater geeft de prachtige groene kleur. Verfijn tot slot met een beetje zout, peper, knoflook of nootmuskaat en één tot twee eetlepels natuurlijke yoghurt. Het wordt exotisch met teriyakisaus, gember en sesam.

Kopen en bewaren

Let bij het winkelen op versheid en kwaliteit. De bladeren moeten frisgroen zijn en mogen geen verwelkte plekken vertonen. In de koelkast (groentevak) is spinazie ongeveer twee dagen houdbaar. Spinazie bevat van nature veel nitraat, dat in de voeding of in het lichaam kan worden omgezet in schadelijke stoffen (nitriet). De vorming van deze stoffen wordt bevorderd door voedsel langzaam af te koelen, op kamertemperatuur te bewaren en opnieuw te verwarmen. Als de spinazie slechts langzaam afkoelt of langere tijd warm wordt gehouden, zetten bacteriën in het middentemperatuurbereik het onschadelijke nitraat dat erin zit om in schadelijk nitriet. Snelle afkoeling en luchtdichte opslag in de koelkast verminderen de mogelijke vorming van nitrieten. Het is daarom beter om spinazie maar één keer op te warmen.