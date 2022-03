Rood, rond en gezond! Het is een van de meest populaire groenten in Nederland: de tomaat. Geen wonder, want tomaten worden op verschillende manieren in de keuken gebruikt. Of het nu rauw is, als gezonde groentesnack tussendoor, klassiek Italiaans met mozzarella, als smaakvolle tomatensaus bij pastagerechten, gekookt of gegrild met vlees, als ovengroente, salade of – heel trendy(!) – feta tomatenpasta uit de oven.

Bereisde zonaanbidders met een fijn aroma

De meeste mensen denken bij tomaten waarschijnlijk aan “La dolce vita”, aan Italië, aan milde zomeravonden en een lichte keuken. Maar de tomaat moest eerst zijn weg naar Europa vinden voordat hij hier een superster werd. Aan het begin van de 16e eeuw bracht de Spaanse veroveraar Hernán Cortés ze voor het eerst vanuit Mexico naar Spanje, waar ze naar hun inheemse naam “tomaten” werden genoemd. Bij de Maya’s, die de rode vrucht al sinds 200 voor Christus gebruiken, werden ze gekweekt als “Tomatl” of “Xītomatl”. De tomaat, die lange tijd ook wel liefdesappel, paradijsappel of gouden appel werd genoemd, verspreidde zich vanuit Spanje naar Italië. Daar werd het voor het eerst beschreven in 1544 als zowel een “gele vrucht” of “pomi d’oro” als een rode vrucht.

Pas in de loop van de 17e eeuw begonnen de eerste gedurfde mensen in Nederland de vrucht van de tomaat te eten – daarvoor werd aangenomen dat ze oneetbaar en zelfs giftig waren.

Alles over tomaten

Fruit of groenten?

Tomaten behoren botanisch tot de nachtschadefamilie en zijn daarom nauw verwant aan andere eetbare planten zoals aardappelen, paprika’s en aubergines. De variëteit aan tomaten is enorm. Wereldwijd zijn er meer dan 3000 verschillende soorten, van rood, geel, oranje, blauw-zwart, groen, wit tot gemarmerd. Ook de maten van tomaten variëren enorm. Reuzentomaten kunnen tot 1 kilo wegen en zijn daarom niet te vinden in Nederland.

Kracht

Tomaten zijn niet alleen mooi om naar te kijken als ze felrood zijn en met een stevige, glanzende schil wachten om gegeten te worden. Het carotenoïde lycopeen geeft tomaten hun rode kleur. Maar de tomaat kan meer. Naast vitamine C, kalium en vezels bevat het secundaire plantaardige stoffen die zouden helpen beschermen tegen hart- en vaatziekten en het immuunsysteem versterken. Bovendien is het niet alleen gezond, maar ook figuurvriendelijk, want tomaten bestaan ​​voor 94 procent uit water en leveren slechts ongeveer 17 kcal per 100 gram.

Kopen

Een verse tomaat is te herkennen aan zijn felle kleur – rood, geel of paars. Het vruchtvlees moet stevig zijn en onder lichte druk meegeven. De schaal mag geen beschadigingen vertonen en moet stevig zijn. Als de tomaat wordt verkocht met groen erop, zorg er dan voor dat het groen niet verwelkt of droog is. Bij verpakte tomaten mag er niet te veel vocht onder de folie komen.

Tip: Als je tomaten koopt die nog niet helemaal rijp zijn, kun je ze gewoon een paar dagen laten staan ​​en laten rijpen.

Bewaren

Tomaten moeten beslist worden bewaard bij 12 tot 18 graden Celsius – buiten de koelkast! Zo voelen de rode vitamineballen het meest comfortabel aan. Bij lagere temperaturen verliezen ze een deel van hun smaak.

Tip: Tomaten geven, net als appels, ethyleengas af en moeten daarom apart van andere groenten en fruit worden bewaard, anders versnellen ze hun rijpingsproces. Wanneer correct opgeslagen, zijn tomaten tot 14 dagen vers.

Gebruiken

Tomaten bieden eindeloze mogelijkheden om van te genieten. Als je de pure smaak van de tomaat op je tong wilt proeven, eet je hem het beste rauw als tussendoortje, in een salade met een zure dressing of olie. Ze kunnen ook worden bereid als antipasti, heel gekookt en gegarneerd met een beetje zout en kruiden als bijgerecht bij vis, vlees of vegetarische alternatieven. Hij kan ook heel goed gegrild worden en smaakt net zo lekker in groenteverpakkingen uit de oven als verwerkt tot sauzen, soepen of dressing. Tomatenjam met een beetje citroen en suiker is ook erg populair. Zo komt de zoetheid goed tot zijn recht en kun je hem perfect serveren bij kaasplankjes of als dipsausje. Als je met tomaten kookt, moet je altijd wat suiker gebruiken om de smaak van de tomaat te versterken. De tomaat is natuurlijk vooral populair in mediterrane gerechten, zoals in tomatenburrata. De tomaten ontwikkelen een heel bijzondere smaak als ze in de oven worden bereid en romig geroerd met de Italiaanse roomkaas zorgt voor een heerlijk, snel bereid favoriet gerecht.

Factcheck van tomaten

Fruit of groente – Tomaten zijn een vruchtgroente. Hoewel een tomatenplant kruidachtig en eenjarig is – en dus een groente – eten we zijn heerlijke vruchten pas na de oogst. Door het solaninegehalte is het kruid sowieso niet bijzonder gezond!

Rood, rond en gezond – Tomaten zijn niet altijd alleen maar rood. Ze zijn er ook in andere kleuren, zoals paars, geel, oranje, groen, bruin en zwart.

Pomi d’ori – Italianen hebben nog steeds een bijzonder warme relatie met de tomaat. Ze noemen ze liefkozend “pomodoro” – wat zich vertaalt als “liefdesappel” of “gouden appel”.

Tomatenvlekken verwijderen betekent direct handelen! Het is het beste om de vlek voor te behandelen met galzeep en lauw of koolzuurhoudend water. Als alternatief kan bleekmiddel worden gebruikt op lichtgekleurde kleding of kan scheerschuim worden gebruikt op vlekken die al zijn opgedroogd. Dit zal helpen om het vuil los te maken. Doe het dan in de machine en was het zo heet mogelijk.

Groene Tomaten – Tomaten blijven rijpen. Maar dat geldt alleen voor de kleur en niet voor de smaak. Want de vruchten ontwikkelen hun fruitige aroma pas zolang ze aan de plant groeien.