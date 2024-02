Alles over Tuinbonen

Tuinbonen zijn rijk aan vezels en mineralen en worden steeds vaker verbouwd. Omdat de krachtpatsers meer kunnen dan alleen hartig: nieuwe bereidingsideeën laten zien dat tuinbonen zowel in de traditionele als in de moderne keuken passen. Het hoofdseizoen voor tuinbonen is juni en juli.

Jonge oogst heeft de beste smaak

Tuinbonen smaken zacht en aromatisch als ze jong worden geoogst. Geserveerd met spekjes is het een stevig gerecht dat vooral bij lage temperaturen populair is. Maar tuinbonen smaken niet alleen stevig. De groene korrels hebben inmiddels hun weg gevonden naar de sterrenkeuken. Daar wordt na het blancheren de leerachtige schil van de korrels verwijderd. De heldergroene zaden die vervolgens worden blootgesteld, zijn zeer mals, smakelijk en veel gemakkelijker verteerbaar dan de hele bonenzaden. Ze worden geserveerd als een fijne plantaardige begeleider van vis- of vleesgerechten.



De beste manier om verse tuinbonen te kopen is op de wekelijkse markt of rechtstreeks bij de producent. Voor de gewenste hoeveelheid eetbare bonen is ongeveer drie keer zoveel bonenpeulen nodig. Let op verse, volle peulen. Ze kunnen maximaal twee weken in de koelkast worden bewaard.



De jonge, onrijpe zaden van tuinbonen worden meestal gekookt; geblancheerd en zonder de leerachtige zaadhuid smaken ze nog lekkerder. In tegenstelling tot gewone bonen zijn de peulen niet eetbaar. Ze worden langs de naad opengebroken en vervolgens worden de bonen 10 tot 20 minuten gekookt, afhankelijk van hun rijpheid en hardheid. Als de bonen erg rijp en hard zijn, worden ze vóór het koken met heet water gebroeid en worden de zaadschalen verwijderd.



Peulvruchten zijn bijzonder geschikt voor vegetariërs omdat ze hoogwaardige eiwitten bevatten. Hoewel ze zeer energierijk zijn, maken hun hoge gehalte aan calcium, kalium, fosfor en ijzer, evenals talrijke vitamines, ze zeer waardevol.



Tuinbonen zijn het hele jaar door bevroren of geconserveerd in potten verkrijgbaar. Als je van verse tuinbonen houdt, moet je ze in de zomer eten.

In tegenstelling tot sperziebonen kunnen de zaden van tuinbonen ook rauw gegeten worden. Ze missen de waterstofcyanide die in sperziebonen zit.