Van simpele groenten tot hip superfood: kool – gestigmatiseerd als ‘poor man’s food’ – sluimerde lange tijd diep in de hoofden van culinaire experts. Nu is het terug – en als superfood. Want naast de smaak zijn het vooral de voedingsstoffen die de krokante verse groenten aan nieuwe populariteit helpen. Spruitjes, groene kool, bloemkool, witte kool, Chinese kool, spitskool – ze scoren allemaal met waardevolle vitamines, mineralen zoals calcium of kalium, sporenelementen zoals ijzer en veel vezels. Terwijl vitamines en calcium het immuunsysteem en botten versterken en kalium belangrijk is voor de communicatie tussen zenuwcellen, is ijzer nodig voor de vorming van rode bloedcellen. De lokale lekkernijen voor het gehemelte helpen ons fit en vitaal het hele jaar door te komen. Vergeleken met sommige exotische superfoods zijn ze ook nog eens een klimaatvriendelijk alternatief en echt goedkoop…! Hieronder alles over verschillende koolsoorten!

De comeback van de sterren

Boerenkool (veel calcium, ijzer, vitamine C, vezels) beleeft al heel lang een echte renaissance. Ook spruitjes, rode kool en savooiekool hebben nieuwe fans gewonnen, niet in de laatste plaats dankzij hun hoge vitamine C-gehalte. Maar spitskool, Chinese kool en een aantal andere rassen volgen nu en verliezen steeds meer van hun stoffige imago. Want wie denkt dat kool saai is, heeft nog nooit een stoofpotje spitskool en kervelwortel geproefd, genoot van geroosterde spruitjes met granaatappel en pecannoten, of probeerde hash browns van Chinese kool met rode biet. De Aziatische keuken houdt ook van kool. Zo is de oorspronkelijk uit China afkomstige Paksoi al lang meer dan een geheime tip. En een echt culinair hoogtepunt is de Koreaanse kimchi, gemaakt van gefermenteerde Chinese kool, het exotische equivalent van zuurkool, zeg maar.

Lees ook: Broccoli: een echte groene trendsetter!

Interessante feiten over het superfood

Kracht: Superfoods zijn voedingsmiddelen die grote hoeveelheden voedingsstoffen, actieve ingrediënten en vitale stoffen bevatten en daarom gezondheidsbevorderende eigenschappen zouden hebben. Een omstandigheid die in verschillende vormen geldt voor alle koolsoorten. Omdat ze barsten van waardevolle vitamines en een grote verscheidenheid aan mineralen, sporenelementen en vezels. Bovendien is kool een relatief figuurvriendelijk voedsel.

Rassen: De lijst met koolsoorten is vrij lang en zeer verschillend van uiterlijk en smaak. Het is des te verbazingwekkender dat de vele verschillende soorten allemaal teruggaan tot één enkele voorouder – de wilde kool (Brassica oleracea). Trouwens, je kunt het hier nog steeds vinden, zij het goed verborgen. En vanwege zijn ongebruikelijke ligging wordt hij ook wel zo genoemd: klifkool.

Geschiedenis: Het succesverhaal van kool is bijna net zo lang als de lijst met koolsoorten. De oude Grieken vertrouwden al op de geneeskracht van kool. Voor Pythagoras was de koolplant bijvoorbeeld een wondermiddel, Aristoteles at kool als hij te veel dronk en tot in de 19e eeuw legden genezers koolbladeren op wonden en genezen maag- en darmziekten met koolsap.

Veelzijdigheid: Kool is niet alleen vers een genot. Het is ook een delicatesse als het op een van de vele manieren wordt bewaard. Melkzuurfermentatie of fermentatie maakt van witte kool de bekende zuurkool. Maar ook andere koolsoorten zoals rode kool of bloemkool zijn geschikt voor deze vorm. Boerenkool, rode kool en spruitjes daarentegen zijn goed in te vriezen.

Tip: Zuurkool of kimchi zijn relatief eenvoudig zelf te maken. Het is vooral belangrijk dat de fermentatie plaatsvindt in afwezigheid van lucht, d.w.z. dat de groenten bedekt zijn met vloeistof en de container goed gesloten is. Bij het invriezen moeten de groenten vooraf worden schoongemaakt en kort worden geblancheerd, d.w.z. kort ondergedompeld in heet water.