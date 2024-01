Alles over walnoten

Het oogsten van walnoten vergt veel werk. Ze moeten worden opgepakt, gewassen en vervolgens gedroogd. De walnootpitten zijn omgeven door een schil die eraf moet worden gepeld als de noten vers zijn, omdat deze bitter smaken. Pas als de noten gedroogd zijn verdwijnt de bittere smaak, waardoor het niet nodig is de pitten te pellen.

Lees ook: Macadamia noten: waarom je ze zou moeten eten

Walnoten zijn gezond

Er wordt terecht gezegd dat noten een hoog vetgehalte hebben. Walnoten bevatten echter een hoog gehalte aan linoleenzuur, een omega-3-vetzuur dat gezond is voor het hart en de bloedsomloop. De vetten in noten zijn onverzadigde vetzuren en daarom ontzettend gezond. Walnootpitten bevatten een verscheidenheid aan mineralen zoals kalium, magnesium, fosfor, zwavel, ijzer en calcium. Wat vooral opvalt is het hoge zinkgehalte, dat belangrijk is voor het versterken van het immuunsysteem. Ook het vitaminegehalte is aanzienlijk. Het bevat vitamine A, B1, B2, B3, C en E. Er wordt gezegd dat walnoten een beschermend effect hebben tegen diabetes en ook beschermen tegen hoge bloeddruk als ze regelmatig worden geconsumeerd.



Walnoten kunnen in hun dop op een koele, droge plaats enkele maanden worden bewaard. Te hoge temperaturen zorgen er echter voor dat de noten ranzig worden.



De gebroken noten zijn op vele manieren te gebruiken. Of het nu gaat om een ​​salade ingrediënt, als onderdeel van taarten, koekjes en desserts of zelfs bij pittige kaas, de toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Lees ook: 6 redenen om pistachenoten te eten

Tip: Walnoten smaken niet alleen heerlijk, van de schillen kun je ook gemakkelijk versiering maken, zoals hangers voor de kerstboom, tafeldecoratie of zelfs adventskalenders. Om te voorkomen dat de schalen bij het barsten beschadigd raken, plaats je een dunne schroevendraaier in het midden van de moergroef en tik je er heel voorzichtig met een hamer op.