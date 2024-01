Alles over Zuurkool

Hoewel zuurkool vaak als typisch Nederlandse groente wordt gepresenteerd, is de groente ook in veel andere landen populair. Ook in Duitsland, Oost-Europa en China is witte kool gefermenteerd met melkzuur erg populair en wordt daar al eeuwenlang geproduceerd.

Lees ook: Alles over verschillende koolsoorten

Hoe eet je zuurkool?

Traditioneel wordt zuurkool in Nederland vaak gegeten in stamppot, maar het gaat ook goed samen met aardappelpuree, geroosterd varkensvlees of braadworst. Naast het gebruik ervan in de hartige keuken zijn er de afgelopen jaren vele andere bereidingswijzen bijgekomen. Zo is het tegenwoordig rauw erg populair als salade, als soep of ovenschotel of bij gebakken vis.

Een gezonde groente

Iedereen die de melkzuurgefermenteerde groenten eet, doet iets goeds voor zijn lichaam. Zuurkool bevat veel vitamine C en helpt zo het immuunsysteem te versterken. Daarnaast is het rijk aan vezels en heeft daardoor een stimulerende werking op de darmen. Rauwe zuurkool heeft een probiotische werking en bevordert door het hoge gehalte aan melkzuurbacteriën de gezondheid van de darmflora.

Lees ook: 5 x Aardappelgerechten die je maaltijd compleet maken

Hoe wordt zuurkool gemaakt?

Om zuurkool te maken worden de koolkoppen schoongemaakt en wordt de steel eruit geboord. De kool wordt vervolgens in plakjes gesneden en gemengd met zout. De fermentatie vindt plaats in afwezigheid van lucht. Dit wordt vervolgens gezet in blikjes of foliezakken en is daardoor voor langere tijd houdbaar. Consumenten kunnen daardoor gemakkelijk groenten inslaan.



Voor wie haast heeft, bieden de retailers ook kant-en-klare versies aan die alleen nog even opgewarmd hoeft te worden. Voor de traditionele bereiding van verse zuurkool wordt altijd gebruik gemaakt van zout, jeneverbessen, laurier en uien. Afhankelijk van je smaak worden spek, appels, ananas, wijn of champagne toegevoegd. Met modernere toepassingen is de verscheidenheid aan ingrediënten nog groter.