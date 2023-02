Alles wat je moet weten over wimperextensions

Laatst geüpdatet op februari 10, 2023 by Redactie

Of je nu je look wilt verfraaien of gewoon wat extra lengte aan je wimpers wilt toevoegen, wimperextensions zijn een geweldige optie. Ze zijn eenvoudig aan te brengen en nemen niet veel tijd in beslag. Er zijn echter enkele dingen die je moet weten over wimperextensions voordat je ermee doorgaat! Hier is alles wat je over wimperextensions moet weten:

Wat zijn wimperextensions?

Wimperextensions zijn semi-permanente extensions die op je natuurlijke wimpers worden aangebracht. Ze zijn er in verschillende lengtes en diktes, afhankelijk van je gewenste look. Wimperextensions kunnen tussen de twee weken en drie maanden blijven zitten, afhankelijk van hoe goed je ze verzorgt.

Er zijn verschillende soorten wimperextensions:

Individuele wimpers worden één voor één op elke individuele wimper aangebracht (dit is het meest natuurlijk ogende type) Stripwimpers gebruiken een strip met meerdere rijen wimpers eraan vast (deze kunnen synthetisch of mink zijn).

Hoe lang gaan wimperextensions mee?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Wimperextensions kunnen tussen de 2 en 6 weken blijven zitten, afhankelijk van je persoonlijke behoeften en hoe goed je ervoor zorgt. Dat gezegd hebbende, raden we je aan om ze na 4-6 weken te laten verwijderen om te voorkomen dat er zich een teveel ophoopt aan de basis van je wimperlijn, wat irritatie of infectie zou kunnen veroorzaken. Thuis je wimperextensions verwijderen is eenvoudig – gebruik gewoon een wattenstaafje met olie (zoals olijfolie) en wrijf voorzichtig de extension-lijm van je natuurlijke wimperlijn. Wil je ze liever niet zelf verwijderen of heb je geen tijd voor doe-het-zelf verwijderen, ga dan naar een salon!

Vernietigen wimperextensions je natuurlijke wimpers?

Wimperextensions zijn helemaal niet schadelijk voor je natuurlijke wimpers (tenzij je het type persoon bent dat wimpers in hun slaap afscheurt, wat vrij zeldzaam is). De lijm die voor extensions wordt gebruikt, is niet giftig en wordt onder je bovenste wimperlijn aangebracht, zodat hij niet in de buurt van je oogbol komt. Dus ja, er is niets aan de hand!



Veel mensen denken dat ze hun eigen wimpers zullen verliezen terwijl ze dit laten doen, maar als je enige twijfel hebt of dat wel of niet zal gebeuren, vraag het dan eerst in de salon. Als ze iets anders zeggen dan “nee”, zoek dan een andere plaats.

Wat is er slecht aan wimperextensions?

Ze kunnen duur zijn. Ze kunnen oncomfortabel zijn. Ze zijn tijdrovend om aan te brengen en te verwijderen. Je natuurlijke wimpers kunnen door het proces worden beschadigd, zelfs als je ze professioneel laat doen in een salon of spa.



Een ding om in gedachten te houden is dat niet alle salons gelijk zijn als het gaat om wimperextensions. Sommige salons hebben zeer ervaren technici die uitstekend werk leveren voor een redelijke prijs, terwijl andere minder ervaren technici meer geld vragen voor werk van mindere kwaliteit. Als een salon te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo!



De beste manier om erachter te komen of een extensionsalon je te veel in rekening brengt of niet, is door andere mensen te vragen hoeveel hun volledige set hen heeft gekost – en of ze daarna goede resultaten met hun wimpers hebben behaald!

Hoe weet je welke maat wimperextensions je moet hebben?

Je wimperstyliste zal je helpen beslissen welke maat wimpers je wilt, maar er zijn een paar factoren die je kunt gebruiken om hen te helpen bij het nemen van hun beslissing.



De maat van je natuurlijke wimpers: Als ze al lang en dik zijn, ga dan voor de volledige glamourlook en kies extensions die vergelijkbaar zijn met of iets langer zijn dan je natuurlijke wimpers (maar niet te lang). Als ze kort en schaars zijn, kies dan eerst voor extensies die korter zijn dan die van jezelf, maar heb niet het gevoel dat je het idee helemaal moet opgeven! Je kunt misschien wat lengte opbouwen nadat je gewend bent geraakt aan het dragen van nepwimpers. De vorm van je ogen: je wilt dat de lengte van de verlenging de vorm van je oog aanvult, niet overweldigt. Als het ene oog bijvoorbeeld breder is dan het andere of meer ruimte heeft tussen de oogleden wanneer het open is (dat betekent dat het verder naar buiten opengaat), vermijd dan wimperextensions die aan beide kanten van dit oog naar buiten reiken – ze zouden het uiterlijk alleen maar verlengen nog meer! Kies in plaats daarvan voor iets subtielers, zoals slechts één rij recht boven waar beide oogleden samenkomen op middenlijnniveau, om balans te creëren zonder hoe dan ook overweldigend te zijn.”

Wat kun je doen bij het zetten van wimperextensions?

Nadat je de wimperlijm hebt aangebracht, kun je een mascaraborsteltje gebruiken om het op je wimpers aan te brengen. Je kunt ook een pincet gebruiken om individuele wimpers aan te brengen.



Je kan wimperextensionlijm aanbrengen met een kwastje of een wimperapplicator (een hulpmiddel dat eruitziet als een kleine kam) gebruiken voor het aanbrengen. Dit is geweldig voor mensen die hun eigen wimperextensions willen aanbrengen, omdat ze geen ander gereedschap nodig hebben dan dat ene item!

Hoe douche je met wimperextensions?

Douchen met je wimperextensions is hetzelfde als douchen zonder. Je moet alleen oppassen dat ze niet nat worden. Anders gaan ze zwaar en klonterig aanvoelen, wat irritatie rond de ogen kan veroorzaken.



Vermijd ook het gebruik van agressieve producten op je wimpers (zoals make-upremover), omdat deze de hechting tussen je wimperextensions en echte wimpers kunnen beschadigen. Zeepvrije reinigingsmiddelen zijn het beste om vuil en olie te verwijderen zonder iets anders te beschadigen.



Om te voorkomen dat mascara op één plek tegen zichzelf aan gaat klonteren, moet je niet te hard drukken bij het aanbrengen en niet rechtstreeks op je wimperlijn aanbrengen; doe in plaats daarvan eerst wat op een applicatorborstel en breng dan vanaf daar aan! Hetzelfde geldt voor oogschaduw of elk ander product dat bedoeld is om rechtstreeks op de huid aan te brengen in plaats van een applicator: gebruik borstels in plaats van vingers!



Het valt je misschien op dat sommige van deze tips lijken op die van mensen die contactlenzen dragen – en dat is geen toeval! Omdat zowel contactlenzen als wimperextensions extern worden aangebracht over echte menselijke structuren (je oogbol versus natuurlijke wimpers), zullen veel veelvoorkomende gewoontes van mensen die contactlenzen dragen hier ook goed werken.”

Kun je mascara op wimperextensions zetten?

Je kunt mascara op je wimperextensions doen, maar er zijn een paar richtlijnen waar je rekening mee moet houden. Door mascara op je kleine schoonheden aan te brengen, zien ze er natuurlijker uit en passen ze beter bij je echte wimpers.



Je moet mascara aanbrengen nadat je de lijm voor wimperextensions onder je tips hebt verwijderd. Dit zorgt voor een eenvoudiger applicatieproces, aangezien de meeste lijmdeeltjes tegen die tijd zullen zijn verwijderd, waardoor er minder rommel op je gezicht achterblijft terwijl je de mascara zelf aanbrengt.



Het is ook belangrijk om mascara’s op waterbasis of olievrij te gebruiken wanneer je het rechtstreeks op wimperextensions aanbrengt; anders zou je het risico kunnen lopen om sommige van je extensions eraf te trekken wanneer je door de klonten heen probeert te komen die zich tijdens het aanbrengen vormen!

Hoe was je je gezicht met wimperextensions?

Je moet voorzichtig zijn met wat je gebruikt. Een zachte reiniger is altijd het beste, en gebruik alleen een zacht washandje. Geen op olie gebaseerde reinigingsmiddelen of je gezicht schrobben met een handdoek! Je moet ook heet water en zeep vermijden.



Als je er zeker van wilt zijn dat er geen make-up op je wimpers komt, breng het dan eerst aan en veeg het eraf voordat je je gezicht wast. Veeg eventuele overtollige make-up rond de ogen weg met een tissue of wattenbolletje voordat je met dit proces begint, zodat er niets per ongeluk in de ogen komt tijdens het wassen/reinigen!

Hoe verwijder je wimperextensions?

Het verwijderen van de extensions is het enige deel van het proces dat een beetje moeilijk is. Dat komt omdat je zachtaardig en gemakkelijk moet zijn om je eigen natuurlijke wimpers niet uit te trekken. De beste manier om dit te doen is met een wattenschijfje gedrenkt in oogmake-up remover. Masseer zachtjes langs je wimperlijn en laat het ongeveer 10 seconden zitten voordat je het verwijdert met een tissue of watje. Herhaal dit totdat alle lijm van beide ogen is verwijderd!



Als je ze al een tijdje hebt, kan er meer lijm zijn dan normaal – daarom is het belangrijk dat je aan het ene uiteinde van je ooglid begint en je een weg baant in plaats van aan afzonderlijke wimpers te trekken – anders kunnen ze loskomen van hun wortels! Probeer ook geen producten op oliebasis te gebruiken, zoals kokosolie of babyolie bij het verwijderen van je extensions, omdat deze de lijm sneller kunnen afbreken dan formules op waterbasis (en zorg ervoor dat er geen waterdruppels op of rond de plek zitten waar ze van tevoren zijn geplaatst).

Wimperextensions zijn een leuke manier om je look te veranderen

Wimperextensions zijn een leuke manier om je look te veranderen, maar ze hebben ook enkele nadelen. Het is belangrijk om te weten waar je aan begint voordat je ze neemt. Zorg ervoor dat je de instructies voor nazorg goed opvolgt, zodat je wimpers lang gezond blijven en er geweldig uit blijven zien!



Wimperextensions zijn misschien niet voor iedereen de beste optie. Als je ze wilt uitproberen, zorg er dan voor dat je je onderzoek doet en een gerenommeerde salon vindt.