Alles wat je wilt weten over een hondenbench

Een hondenbench is een onmisbaar item wanneer je een puppy in huis haalt. Je puppy is jong en jolig, moet nog alles leren en soms iets afleren. Een hondenbench kan in veel van die gevallen daarbij helpen. Om alles uit de aanschaf van een hondenbench te halen vertellen we in deze blog wat je moet weten over het gebruik van een hondenbench. Ga jij straks ook een hondenbench kopen voor je pup om optimaal te genieten tijdens het opgroeien en opvoeden?

De functies van een hondenbench

De eerste en meest belangrijke reden waarvoor je een hondenbench aanschaft is toch wel je nieuwe puppy apart kunnen zetten zodat niet je hele huisraad wordt gesloopt wanneer je weg bent. Daarnaast kun je met de bench de zindelijkheidstraining vereenvoudigen en kun je je puppy leren wat zijn plaats is, apart zetten wanneer hij te druk is en heeft hij een veilig plekje om te slapen en rusten na al het spelen.

Ook zijn er reisbenches die je in de auto kunt plaatsen en mee op reis kunt nemen om je viervoeter veilig te vervoeren. Wel zo fijn voor zowel je hond als voor jou.

In de meeste gevallen wordt een hondenbench gebruikt voor puppy’s, maar vergeet niet dat ook voor volwassen en oudere honden een hondenbench ideaal is. Sommige honden zijn heel blij met een veilig en beschut plekje alleen voor hen. Daarnaast zijn er ook wel eens volwassen honden die nog steeds huisraad slopen, gestrest en angstig zijn of fel kunnen reageren. Met de hondenbench creëer je die veilige plek voor je hond en een veilige omgeving voor jezelf, je gasten of kinderen.

Wanneer je hond, of zelfs katten, moeten herstellen van een operatie is de hondenbench heel fijn om te hebben. Je beperkt de bewegingsmogelijkheden zodat je hond verplicht is rust te nemen en bij te komen. Ook kunnen er geen andere honden of dieren bij komen wanneer je hond in de hondenbench zit.

Diverse formaten hondenbench

Een hondenbench heb je in vele formaten. Van klein tot groot, van licht gewicht tot stevig en zwaar of opvouwbaar tot vast en stabiel. Elk formaat hondenbench heeft weer andere functiemogelijkheden. Zo kun je een kleine stoffen bench gemakkelijk tijdens het reizen gebruiken voor de kleinere honden. Een zware metalen grote hondenbench zet je op een vaste plek in je huis en is geschikt voor grotere formaat honden of energieke honden.

Het is belangrijk om eerst te kijken waar je de hondenbench voor wilt gebruiken alvorens er een te kopen. Gaat het je om je puppy? Kijk dan hoe groot je pup uiteindelijk wordt, als je een te grote hondenbench koopt, kan het zijn dat je pup zijn behoefte nog in de bench doet. Maar koop je een te kleine hondenbench, dan past je volgroeide pup wellicht niet meer of heeft hij te weinig bewegingsruimte. Afhankelijk van je wensen en behoeftes van een hondenbench, kun je altijd een passend formaat vinden voor jouw hond. Bij de betere dierenspeciaalzaak kunnen ze je hierover specifiek informeren.

De juiste inrichting van de hondenbench

Wanneer je de hondenbench alleen voor het vervoeren gebruikt is je hond al snel blij met een lekker zacht en warm dekentje, kleedje of hondenkussen. Wat bij een transport hondenbench weer voor jou als baasje erg fijn kan zijn, zijn wieltjes! Zo hoef je niet die zware hondenbench met je hond te dragen en heeft je hond minder stress van het bewegen en schudden.

Als je de hondenbench juist gebruikt om je hond in op te sluiten wanneer je weg bent of aan het werk bent, dan heb je een hele andere inrichting nodig. Denk er bijvoorbeeld aan dat je hond wel genoeg moet kunnen drinken en eten. Voerbakken op statief geven ruimte, zo kan je hond ook niet per ongeluk in de waterbak staan. Staat de hondenbench bij een raam in de buurt? Zorg er voor dat je hond niet de hele tijd in de zon zit of juist op de tocht staat. Dekentjes, benchkussens en manden zorgen voor een lekker zacht plekje. Daarnaast wil je dat je hond natuurlijk zich ook wat kan vermaken met speeltjes en een lekkere kluif. Een doos met beloningssnoepjes bovenop de hondenbench helpt bij het trainen van je puppy.

Met een hondenbench van het juiste formaat én met een goede inrichting creëer jij een veilig en warm thuis voor je trouwe viervoeter. Zo kun je zelf met een gerust hart de deur uit, wetende dat je huis veilig is, je hond goed zit in de bench en dat hij weer blij zal zijn als je thuiskomt!