Allianz Direct waarschuwt voor lifehacks tijdens hittegolf

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2025 by Redactie

Tijdens periodes van extreme warmte worden sociale media overspoeld met tips voor verkoeling. Hoewel goed bedoeld, zijn veel van deze methodes ronduit gevaarlijk. Allianz Direct signaleert dat men zich vaak niet bewust is van de gevolgen die een simpele handeling kan hebben, zowel voor de fysieke veiligheid als voor de dekking van de woonverzekering. Allianz Direct waarschuwt daarom voor een aantal veel gedeelde doe-het-zelf-oplossingen. Deze slimme ‘lifehacks’ kunnen leiden tot brand, kortsluiting, omvangrijke waterschade en zelfs het instorten van bouwdelen.

De ‘ventilator-airco’ met ijs:

Het lijkt een inventieve oplossing: plaats een bak met ijsklontjes of flessen bevroren water direct voor een draaiende ventilator. De luchtstroom voelt hierdoor inderdaad kouder aan. Het gevaar zit hem echter in het smeltproces. Het smeltwater druppelt langzaam maar zeker naar beneden en kan via de voet of de behuizing de motor en de elektrische bedrading van de ventilator bereiken. Omdat een ventilator hier absoluut niet op is ontworpen, is kortsluiting een zeer waarschijnlijk gevolg. Dit vernietigt niet alleen het apparaat, maar de vonken die hierbij ontstaan kunnen in een warme, droge omgeving (denk aan gordijnen, een tapijt of opgehoopt stof) gemakkelijk een woningbrand initiëren.

Elektrische overbelasting:

De zomerse hitte vraagt om meer dan één ventilator. Al snel wordt er een stekkerdoos bij gepakt. Eén aansluiting voor de grote ventilator, één voor de bureaufan, en dan ook nog die krachtige mobiele airco die net is aangeschaft. Deze combinatie van apparaten trekt veel meer stroom (ampère) dan een gemiddeld verlengsnoer of een enkele stroomgroep aankan. Het directe gevolg is dat de bedrading in het snoer, of erger nog, in de muur, gloeiend heet wordt. Dit kan leiden tot het smelten van de isolatie rond de koperdraden, wat wederom kortsluiting en brand veroorzaakt, vaak op een plek die je niet direct kunt zien.

De koelkast als ‘airco’

Het is een hardnekkige mythe dat het open laten van de koelkastdeur een kamer kan koelen. Het tegendeel is waar. Een koelkast is ontworpen om een kleine, hermetisch afgesloten ruimte te koelen door warmte via de motor en condensor aan de achterkant af te voeren. In een open keuken moet de compressor non-stop werken in een vergeefse poging de hele ruimte te koelen. Dit leidt tot extreme oververhitting van de motor, een onderdeel dat van nature al stof aantrekt. De combinatie van intense hitte en een laag opgehoopt stof is een alom bekend en zeer gevaarlijk recept voor een elektrische brand.

Zwembad op het balkon

Een opblaasbaar zwembad op het balkon lijkt de ultieme luxe. De realiteit is echter levensgevaarlijk. Een bescheiden badje van 2 bij 2 meter, gevuld met slechts 25 centimeter water, weegt al snel 1.000 kilogram. Dat is het gewicht van een kleine personenauto. De meeste balkons zijn ontworpen voor een maximale belasting van circa 250 tot 500 kg per vierkante meter. Een zwembad overschrijdt die limiet direct en op een zeer geconcentreerd oppervlak. Dit leidt tot een immense druk op de constructie, die kan resulteren in scheurvorming en in het ergste geval een plotselinge, catastrofale instorting. De gevolgen zijn niet te overzien: immense structurele schade aan het eigen en onderliggende appartementen en een watervloed van honderden liters.

Woonverzekering

Allianz Direct benadrukt dat ‘eigen schuld’ en ‘grove nalatigheid’ belangrijke begrippen zijn binnen verzekeringspolissen. Brand is doorgaans gedekt, maar als de oorzaak duidelijk herleidbaar is naar het bewust nemen van onverantwoorde risico’s, kan de schade-uitkering ter discussie komen te staan. Waterschade door smeltend ijs of een lekkend zwembadje wordt zeer waarschijnlijk gezien als een gevolg van onvoldoende voorzorg en is daarom vaak niet gedekt door de inboedel- of opstalverzekering. Structurele schade door het instorten van een balkon door het gewicht van een zwembad zal vrijwel zeker worden aangemerkt als ‘grove nalatigheid’. Het is algemeen bekend dat balkons een beperkte draagkracht hebben. De kans is zeer groot dat de verzekering de hieruit ontstane schade niet vergoedt.

Adviezen van Allianz Direct voor een veilige en koele zomer

Behandel water en elektriciteit als vijanden: Houd ze te allen tijde strikt gescheiden.

Ken de limieten van je stroomnet: Verdeel energie-intensieve apparaten over verschillende stroomgroepen en vermijd het doorlussen van stekkerdozen.

Gebruik apparaten volgens de handleiding: Een koelkast is geen airco. Maak ventilatoren regelmatig stofvrij.

Respecteer de bouwconstructie van je woning: Plaats nooit, maar dan ook nooit, zware, watergevulde objecten zoals een zwembad op een balkon of dakterras.

Kies voor veilige alternatieven: Houd warmte buiten met goede zonwering. Ventileer ’s nachts en investeer in een gecertificeerde mobiele airco of luchtkoeler.