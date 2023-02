Allrounder appel: de vijf populairste soorten in één oogopslag

De appel is de favoriete vrucht van de Nederlanders. Geen wonder, want de kleine traktatie zit boordevol vitamines en voedingsstoffen. Als allrounder kan hij ook op verschillende manieren worden gebruikt. We presenteren hier de vijf populairste soorten appels.

De populairste appel soorten

Braeburn

Een van de bekendste appelrassen is in het hoogseizoen van november tot april: de Braeburn. Door zijn lichtzoete smaak en stevig vruchtvlees is hij bijzonder geschikt als ingrediënt in fruitsalades. Als de Braeburn koel en donker bewaard wordt, is dit appelras vrij lang houdbaar.

Cox Oranje

Het ras Cox Orange komt oorspronkelijk uit Engeland en groeit daar al sinds het midden van de 19e eeuw. Het klimaat is perfect, want de appel verdraagt ​​niet veel hitte en is blij met regen in de winter. Het bijzonder zachte vruchtvlees en de zeer zoete smaak kenmerken de Cox Orange en maken hem tot het ideale ingrediënt voor appelcompote.

Elstar

De Elstar is aangenaam zoet, sappig en stevig in de mond. Deze appelsoort is in het seizoen van september tot maart en kan op allerlei manieren in de keuken gebruikt worden: hij is een genot om zo van te eten, maar kan ook gebruikt worden om mee te koken en te bakken. De Elstar is direct na de oogst eetbaar en dient niet te lang bewaard te worden.

Gala

Appels van dit type zijn vrij klein met een geheel rode of roodgestreepte schil. Het vruchtvlees is lekker stevig, sappig en bevat bovendien veel vitamine C. Door de bijzonder zoete smaak is Gala populair bij kinderen en ideaal voor het bereiden van zoete gerechten.

Granny Smith

De Granny Smith kenmerkt zich door zijn groene kleur en lichtzure smaak. Dit ras is het hele jaar door in het seizoen en komt oorspronkelijk uit Australië.