Alopecia – wat is het?

Ja, wat is alopecia eigenlijk? Het is een medische term voor kaalheid. Alopecia treedt op omdat het immuunsysteem van de persoon een van de gezonde haarcellen begint aan te vallen. Mannen en vrouwen van alle leeftijden kunnen deze ziekte ervaren, die niet schadelijk of fysiek pijnlijk is. De ziekte veroorzaakt echter vaak een mentale belasting voor de persoon als gevolg van haaruitval. Er zijn drie verschillende soorten alopecia, die hieronder kort worden beschreven.

Alopecia areata

Alopecia Areata is het meest voorkomende type. Het wordt ook wel spotkaalheid genoemd omdat de kale plekken meestal cirkelvormig zijn. De spontane kale plekken ontstaan ​​in de hoofdhuid.

Alopecia Totalis

Alopecia Totalis veroorzaakt volledige haaruitval. Meestal gaat het bij dit type alleen om haarverlies op de hoofdhuid, zodat er totale kaalheid ontstaat. In sommige gevallen gaat haaruitval echter ook gepaard met wimpers en wenkbrauwen. Dit type alopecia treft meestal een persoon vóór de leeftijd van 40 jaar.

Alopecia Universalis

Alopecia Universalis is de zeldzaamste vorm van alopecia. Hier wordt het haarverlies zo hevig dat het zowel het hoofd als het lichaam omvat. Dit betekent dat baarden, schaamhaar, etc. ook verdwijnen.

Waarom komt alopecia voor?

Helaas is er geen formule waarom alopecia optreedt. Er zijn slechts enkele mensen die meer vatbaar zijn voor deze ziekte dan anderen. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met andere auto-immuunziekten, astma, hooikoorts of eczeem bij kinderen. Als er in de familie de neiging is dat ouders en broers en zussen kale plekken op de hoofdhuid hebben of hebben gehad, is er ook een verhoogd risico op het krijgen van alopecia.