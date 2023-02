Als het gaat om financiële onzekerheid, nemen mannen meer risico

Laatst geüpdatet op februari 17, 2023 by Redactie

In het dagelijks leven moeten mensen beslissingen nemen in onzekere situaties waarin ze over onvolledige informatie beschikken, maar hoe individuen zich in dergelijke gevallen gedragen, wordt beïnvloed door hun geslacht. Mannen interpreteren informatie over een investeringsmogelijkheid eerder ‘optimistisch’ en kunnen gemakkelijker worden overgehaald tot het nemen van risicovolle financiële beslissingen, suggereert nieuw onderzoek van de Rady School of Management aan de Universiteit van Californië in San Diego.



De studie bouwt voort op bestaand onderzoek dat aantoont dat vrouwen meer risicomijdend zijn dan mannen. In eerder onderzoek wordt ‘risico’ echter meestal gedefinieerd als situaties waarin mensen de specifieke kansen kennen, zoals een kans van 50% om een coinflip te winnen.



“De onzekerheid die we in het dagelijks leven tegenkomen, omvat zelden zulke precieze kansen – meestal moeten mensen een beslissing nemen op basis van gedeeltelijke of onvolledige informatie”, zegt Uma Karmarkar, auteur van het onderzoek en assistent-professor marketing en innovatie aan de Rady School of Management and Innovation van UC San Diego. School voor mondiaal beleid en strategie. “Uit dit onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen in feite zeer vergelijkbare reacties vertonen bij onzekere financiële beslissingen met weinig informatie. Het laat echter ook een belangrijk verschil zien: als er informatie wordt toegevoegd, hebben mannen de neiging om het gunstig te interpreteren, wat hen op zijn beurt overtuigt om de hoeveelheid geld die ze bereid zijn te investeren te verhogen.

Hoe meer informatie je mannen geeft – goed of slecht – hoe meer ze betalen in vergelijking met vrouwen

Het onderzoek heeft implicaties voor de manier waarop mannen en vrouwen beslissingen kunnen nemen in verschillende professionele omgevingen, zoals de kans dat vrouwen strijden om leidinggevende functies of hun financiële investeringsprestaties.



De belangrijkste bevindingen werden getoond in twee specifieke experimenten die persoonlijk en online werden uitgevoerd met bijna 500 deelnemers. De experimenten in het onderzoek waren gemodelleerd naar real-world investeringsbeslissingen, waarbij deelnemers bestedingskeuzes moesten maken met echt geld.



Deelnemers aan de persoonlijke experimenten werd gevraagd om spellen te spelen waarbij daadwerkelijk geld werd ingezet. Voor elk spel overwogen ze een zak gevuld met 100 rode en blauwe pokerchips. Deelnemers moesten kiezen hoeveel ze bereid waren te betalen – tot $ 10 voor een “ticket” om een spel te spelen waarbij een enkele chip uit de zak zou worden getrokken. Als er een rode fiche werd getrokken, zouden ze $ 20 winnen. Als er een blauwe fiche werd getrokken, zouden ze niets winnen. Spelers wisten echter niet hoeveel van elke kleur in de zak zat. In elk spel kregen ze een beetje informatie over de kleuren van sommige fiches, waardoor ze over het algemeen onzeker waren. En elke speler had de optie om helemaal niet in te zetten en de $10 in zijn zak te steken.



“De informatie die we hebben toegevoegd, is met opzet dubbelzinnig gehouden”, zei Karmarkar. “We zouden ze wat goede informatie geven, wat slechte informatie en we lieten wat informatie ontbreken. We zouden bijvoorbeeld vertellen dat er in het zakje minimaal 17 rode fiches en minimaal 20 blauwe fiches zitten, zodat informatie over de rest van de fiches duidelijk nog ontbreekt, waarbij deelnemers moeten ‘gokken’ op de kans dat een rode chip uit de zak zou worden gehaald.”



Uit de resultaten bleek dat wanneer er over het algemeen weinig informatie is, zowel mannen als vrouwen op hun hoede zijn voor uitgaven, maar hoe meer informatie je mannen geeft – goed of slecht – hoe meer ze betalen in vergelijking met vrouwen. Naarmate de totale hoeveelheid informatie toeneemt, wordt de kloof in gedrag steeds groter.



“Ontbrekende informatie stoort vrouwen duidelijk meer dan mannen in dit experiment,” zei Karmarkar. “Als zodanig impliceert dit onderzoek dat mannen gemakkelijker kunnen worden overgehaald om geld uit te geven, maar dit hangt in belangrijke mate samen met de beschikbaarheid van relevante informatie over de situatie.”

Het persoonlijke experiment werd uitgevoerd op de UC San Diego-campus en omvatte meer dan 200 deelnemers, voornamelijk studenten, met ongeveer 58% vrouwen en ongeveer 42% mannen met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar. De resultaten werden online gerepliceerd met 274 deelnemers. Deze personen varieerden in leeftijd van 19 tot 77 (met een gemiddelde leeftijd van 42), en ze speelden de spellen niet met echt geld. De online deelnemers bestonden voor ongeveer 48% uit vrouwen en voor 52% uit mannen. De replicatie omvatte basiscontroles voor factoren zoals opleiding, leeftijd en inkomen en vond nog steeds significante verschillen in beslissingen tussen geslachten.