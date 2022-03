Als het geld krap is, is ‘koopgeluk’ laag

Of ze nu een nieuw shirt, een nieuwe computer of een reis maken, mensen halen minder ‘koopgeluk’ uit het kopen van dingen als ze financiële stress voelen, blijkt uit onderzoek van de Fuqua School of Business van Duke University.

“Dat gevoel van financiële beperking brengt mensen ertoe hun aankoop opnieuw te bekijken en na te denken over wat ze nog meer met dat geld hadden kunnen doen, ook wel de alternatieve kosten genoemd”, zegt Fuqua marketingprofessor Gavan Fitzsimons, die co-auteur was van de bevindingen. “Vanwege die vraag in het hoofd van een consument over waar ze het geld nog meer voor hadden kunnen gebruiken, zullen ze elke keer dat ze aan die aankoop denken, een beetje minder blij zijn met wat ze uiteindelijk hebben gekocht.”

Die ontevredenheid zette consumenten er ook toe aan om slechtere beoordelingen voor die aankopen achter te laten – een inzicht dat bedrijven kan helpen bij het vragen om feedback van klanten om meer verkopen aan te moedigen.

Lees ook: Fouten die je kunt vermijden om elke maand meer geld te hebben

Financiële stress op alle inkomensniveaus

De onderzoekers hebben meer dan 40 onderzoeken uitgevoerd om de perceptie van mensen over hun financiële situatie en recente aankopen te meten. Of ze nu een materieel object of een ervaring kochten, en of ze $ 100 of $ 1.000 betaalden, de resultaten waren consistent: mensen die financiële druk voelden, ervaarden minder ‘koopgeluk’.

Financieel beperkt voelen verwijst naar de perceptie van een persoon over hun financiële situatie en beïnvloedt mensen van alle sociaaleconomische omstandigheden, aldus de auteurs.

“Mensen op alle inkomensniveaus voelen financiële druk, vooral nu”, zegt Fitzsimons. “De huurprijzen escaleren dramatisch, de huizenmarkt is voor veel mensen onbereikbaar geweest. Zelfs mensen die ver boven het mediane inkomen verdienen, merken nog steeds wanneer gas en melk plotseling meer kosten dan het twee jaar geleden deed.”

Consumenten helpen hun “aankoopgeluk” te vergroten

Stijgende kosten als gevolg van inflatie en andere factoren wijzen erop dat consumenten de komende maanden met nog meer financiële stress te maken kunnen krijgen. Deze extra financiële druk zou kunnen leiden tot meer “compenserende consumptie”, of het kopen van dingen, niet alleen voor hun functie of doel, maar omdat de koper gelooft dat het artikel een tekort op een ander gebied van hun leven zal compenseren, zei Dias.

“Mensen die financieel beperkt zijn, zullen eerder dingen kopen om hun geluk te verbeteren, maar ons onderzoek toont aan dat wat er gebeurt precies het tegenovergestelde is”, zei hij.

De auteurs ontdekten op zijn minst één manier waarop financieel beperkte consumenten meer geluk uit hun aankopen konden halen: door te plannen. “Als mensen die zich financieel beperkt voelen een meer bewuste beslissing nemen over hun aankoop en van tevoren plannen in plaats van een artikel ter plaatse te kopen zonder vooruit te denken, denken ze al na over de mogelijke alternatieven voor hoe ze dat geld hadden kunnen besteden”, Fitzsimons zei. “Dat helpt hen meer geluk uit hun aankoop te halen dan ze anders zouden hebben. Zijn ze zo gelukkig als ze zouden zijn als ze niet financieel beperkt waren? Niet helemaal. Maar het hebben van plannen en vooruit denken over hoe ze dat geld kunnen besteden, kan hen helpen meer geluk uit hun aankopen te halen.”

Lees ook: Zo breng je in het nieuwe jaar eindelijk je financiën op orde

Kan geld geluk kopen?

Het ‘aankoopgeluk’ van consumenten meten is slechts een nieuwe manier waarop wetenschappers een eeuwige vraag proberen op te lossen over de relatie tussen rijkdom en welzijn: kan geld geluk kopen? Deze studies bieden enkele nieuwe aanwijzingen, zei Dias.

“Sociale wetenschappers weten al lang dat minder geld in verband wordt gebracht met een lager welzijn, althans tot op zekere hoogte”, zei hij. “Onze resultaten suggereren dat beperkte financiële middelen het welzijn belemmeren, niet alleen door te beperken wat mensen kunnen kopen, maar ook door het geluk dat ze uit hun aankopen halen te verminderen.”