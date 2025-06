Als negatieve overtuigingen moeders en kinderen schaden – Zo kun je ze loslaten

Laatst geüpdatet op juni 27, 2025 by Redactie

Veel moeders doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hun kind gezond is. Maar diepgewortelde, onbewuste negatieve overtuigingen kunnen van invloed zijn op de manier waarop jij met je kind omgaat – met gevolgen op de lange termijn. Overtuigingen als: “Ik mag geen fouten maken!” of “Conflicten zijn gevaarlijk!” komen vaak voort uit hun eigen kindertijd en beïnvloeden ze het gedrag van hun ouders zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Zulke innerlijke overtuigingen kunnen ertoe leiden dat moeders onbedoeld de behoeften van hun kinderen negeren en hun zelfvertrouwen schaden. Hier onderzoeken we de oorsprong van deze denkpatronen, de effecten ervan op kinderen en manieren om ze te doorbreken.

Lees ook: 10 Tekenen van een laag zelfbeeld

Het ontstaan ​​van vormende denkpatronen

Ieder mens ontwikkelt in de loop van zijn leven overtuigingen – diepgewortelde overtuigingen die zijn eigen denken en handelen beïnvloeden. Terwijl positieve overtuigingen motiveren en versterken, hebben negatieve overtuigingen een remmende werking. Ze ontstaan ​​meestal in de kindertijd en zijn het gevolg van persoonlijke ervaringen.



Situaties waarin emotionele nabijheid ontbrak, zijn bijzonder vormend: wanneer verzorgers niet aanwezig waren – zowel fysiek als emotioneel; wanneer ouders kampten met hun eigen problemen, zoals verslaving, ernstige ziekte of depressie; toen angsten en zorgen niet serieus werden genomen of zelfs werden gebagatelliseerd; als grenzen zijn overschreden door fysieke of mentale straf; wanneer kinderen ontmoedigd werden door voortdurende vergelijkingen of belachelijk werden gemaakt om hun gevoelens; wanneer een scheiding de stabiliteit van het gezin verstoorde of wanneer een broer of zus aanzienlijk meer aandacht kreeg. Deze en vele andere ervaringen laten sporen na die een grote invloed hebben op iemands zelfbeeld.



Onbewust geven moeders deze overtuigingen door aan hun eigen kinderen. Het probleem is dat het vaak de negatieve overtuigingen zijn die zich vastzetten en een blijvende impact op het kind hebben. Het kind neemt deze denkpatronen over en ervaart herhaaldelijk situaties die kunnen leiden tot gehechtheid en ontwikkelingstrauma. De mogelijke gevolgen variëren van een laag zelfbeeld en angstgevoelens tot het gevoel nooit goed genoeg te zijn, psychische aandoeningen, destructieve relaties of verslavingen.

Hoe moeders hun eigen negatieve overtuigingen herkennen

Om negatieve overtuigingen te veranderen, moet je ze eerst bewust herkennen. Dat is een hele uitdaging, want ze zitten vaak diep verankerd in het onderbewustzijn en vergezellen ons tientallen jaren. Toch zijn er signalen dat een moeder onbewust beïnvloed wordt door bepaalde innerlijke overtuigingen.



Een duidelijk signaal is bijvoorbeeld wanneer een moeder merkt dat ze anders reageert dan ze eigenlijk denkt dat goed is. Ze benadrukt bijvoorbeeld hoe uniek haar kind is, maar vergelijkt hem tegelijkertijd met zijn broertjes en zusjes. Of ze geeft aan dat fouten maken mag, maar straft haar kind juist voor die fouten. Of ze wil leren dat gevoelens oké zijn, maar schreeuwt het volgende moment luidkeels tegen het kind dat een driftbui krijgt, dan gaat daar toch een negatieve overtuiging achter schuil. h



Daarnaast kan de manier waarop je met jezelf omgaat, ook aanwijzingen geven. Een moeder die haar kind leert dat fouten bij het leven horen, maar zichzelf niet toestaat om ook maar één fout te maken, draagt ​​een negatieve overtuiging met zich mee. Er ontstaat ook een tegenstrijdigheid wanneer zij haar kind aanmoedigt om voor zichzelf op te komen, terwijl zij zelf bang is voor afwijzing en altijd iedereen tevreden wil stellen.

Klassieke negatieve overtuigingen – herken jij jezelf erin?

Negatieve overtuigingen komen specifiek naar voren in de volgende zinnen. Misschien heb je dit al eens gedacht:



“Ik moet alles perfect doen.”

“Ik moet aan alle verwachtingen voldoen.”

“Ik mag geen fouten maken.”

“Mijn kind moet altijd gelukkig zijn.”

“Mijn emoties en behoeften zijn te veel.”

“Het leven is hard.”

“Ik moet erdoorheen vechten.”

“Ik moet altijd alles voor mijn kind doen en tegelijkertijd aan al zijn behoeften voldoen.”

“Ik moet alles alleen doen.”

“Ik moet alles onder controle hebben.”

“Ik ben een last.”

“Ik moet mezelf afsluiten om te voorkomen dat ik gekwetst word.”

“Conflicten zijn gevaarlijk.”

“Mensen vinden mij alleen aardig als ik ben zoals ze van mij verwachten.”

“Het maakt niet uit hoeveel of wat ik doe, het is gewoon niet genoeg.”

“Ik moet functioneren.”

“Ik / mijn gevoelens / mijn behoeften zijn onbelangrijk.”

Lees ook: 7 vragen die je jezelf moet stellen om negatieve gedachten tegen te gaan

Negatieve overtuigingen herkennen en doorbreken

De eerste stap om negatieve overtuigingen te veranderen, is om ze bewust waar te nemen. Moeders moeten erkennen dat ze onbewust overtuigingen uit hun eigen jeugd overdragen op hun kind – zonder tevreden te zijn met uitspraken als ‘Perfecte ouders bestaan sowieso niet’. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen een angstvrije jeugd te geven.



Om negatieve overtuigingen te doorbreken, is het nodig om je eigen kindertijd grondig te onderzoeken. Zelfreflectie speelt hierbij een cruciale rol, omdat het eigen gedrag een weerspiegeling is van innerlijke overtuigingen. Mensen die bewust met zichzelf bezig zijn, krijgen meer inzicht in hun eigen emoties en gedrag en kunnen deze beter beheersen.



Het doel is om het kind met empathie en authenticiteit te benaderen: zijn gevoelens te accepteren zonder ze te veroordelen; je grenzen respecteren; Los conflicten kalm en zonder verwijten op; om zijn behoeften te herkennen – zodat hij zich veilig, begrepen en emotioneel gesterkt voelt.