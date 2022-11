Als vrouw naar het casino

Laatst geüpdatet op november 15, 2022 by Redactie

Wil je nu een avondje uit met je vriendinnen, maar iets anders doen normaal? Een bezoek aan een casino valt altijd goed in de smaak. Onder het genot van een hapje en een drankje is het mogelijk om je geluk te beproeven aan een van de tafelspellen of misschien wel aan een gokautomaat.

Is het casino wel iets voor vrouwen?

Wie anno 2022 op een willekeurige avond een casino binnenstapt komt er al snel achter dat er meer dames in het casino te vinden zijn dan je in eerste instantie zou denken. Daarnaast worden er de afgelopen jaren steeds vaker Ladies Nights georganiseerd, dit heeft er onder andere voor gezorgd dat het bezoeken van een casino steeds populairder is geworden onder vrouwen.



Daarnaast helpen de vele pokerprogramma’s op tv hier ook aan mee. Het is dan ook niet gek dat er steeds meer vrouwen zijn die ook willen ontdekken hoe spannend en leuk een avondje naar het casino is. Daar komt bij kijken dat er in de professionele pokerwereld steeds meer vrouwen te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld aan Veronika Larsen of de Nederlandse Fatima Moreira. Deze dames hebben de afgelopen jaren laten zien dat vrouwen net zo succesvol met pokeren kunnen zijn als mannen.



We kunnen ons voorstellen dat het een beetje spannend kan zijn als je nog nooit eerder een casino bezocht hebt. Het is daarom ook aan te raden om misschien eerst online een casino te bezoeken. Naast het gemak wat online casino’s bieden is het ook een toegankelijke manier om kennis te maken met kansspelen. Veel vrouwen vragen zich dan nog wel eens af hoe werken online casino spellen? Door de online casino gids te lezen kun je op een vriendelijke manier kennis maken met online gokken en worden de verschillende regels haarfijn aan je uitgelegd. Daarnaast is het mogelijk om online casino’s met elkaar te vergelijken aan de hand van reviews.

Wat trek je nu als vrouw aan naar het casino?

Tot eind jaren 90 was de dresscode bij casino’s in Nederland redelijk streng. Zo was het voor een man verplicht om een jasje te dragen en waren sportschoenen niet toegestaan. Vrouwen waren voornamelijk te zien in cocktailjurken. Tegenwoordig hanteren casino’s niet meer zo’n strenge dresscode. Dit betekent niet dat je in een trainingspak naar binnen mag, maar de casino’s zijn wel een stuk soepeler geworden.

Stijlvol

Kledingtrends veranderen per jaar. Zo is het tegenwoordig geen trend meer om als vrouw een rok of jurk te dragen. Het allerbelangrijkste tegenwoordig is dat je iets draagt waar je je goed in voelt. Wil je bijvoorbeeld wel die cocktailjurk aan naar het casino dan is dit geen must, maar als jij je daar goed in voelt, is dat helemaal goed.



Wil je nu geen jurk dragen maar wel opvallen? Trek dan een kledingstuk aan met bijvoorbeeld een motief of opvallende stof. We zien tegenwoordig ook steeds vaker broekpakken voorbij komen. En niet alleen bij mannen, ook vrouwen kunnen dit zonder enig probleem aantrekken. Zo zien broekpakken er tegenwoordig stijlvol en verzorgd uit en dat is precies wat je zoekt wanneer je een casino bezoekt. Naast het feit dat je een broekpak kunt dragen voor een avondje uit is dit ook de perfecte outfit om aan te trekken naar bijvoorbeeld kantoor.

Accessoires

Ook is het mogelijk om je outfit basic te houden, maar meer op te vallen door bijvoorbeeld mooie accessoires. Ga voor mooie oorbellen of steek je haar op. Daarnaast doen kettingen en armbanden het ook altijd erg goed. Accessoires zijn te verkrijgen in verschillende kleuren en materialen. Het is hierdoor mogelijk om je accessoires goed af te stemmen op de kleding die je draagt.



Het komt er uiteindelijk op neer dat je iets draagt waar jij je goed in voelt. Het allerbelangrijkste van een avondje naar het casino met je vriendinnen is dat jullie genieten en plezier hebben.