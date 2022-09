Alzheimer: Tien tekenen om op te letten

Veel mensen zijn bang om Alzheimer te krijgen. Maar hoe verschillen normale leeftijdsgerelateerde veranderingen van de symptomen van Alzheimer? Moet je je zorgen maken als je de autosleutel kwijt bent of de naam vergeet van iemand die je kent? We presenteren hier tien symptomen die tekenen van de ziekte kunnen zijn.

1. Geheugen verslechtert

In de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer verslechtert het kortetermijngeheugen, wat gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Zieke mensen vergeten bijvoorbeeld belangrijke afspraken, vergeten de kachel niet uit te zetten of kunnen hun dagelijks leven alleen organiseren met herinneringen.



Normale leeftijdsgebonden verandering: Namen of afspraken worden korte tijd vergeten, maar later onthouden.

2. Moeite met plannen en oplossen van problemen

De getroffenen vinden het moeilijk om zich langer te concentreren of om iets vooruitziend te plannen en uit te voeren. Voor veel dingen heb je meer tijd nodig dan voorheen. Problemen ontstaan ​​bijvoorbeeld bij het koken of bakken volgens bekende recepten, bij het omgaan met cijfers of bij het betalen van rekeningen.



Normale leeftijdsgebonden verandering: Verstrooidheid wanneer veel dingen tegelijkertijd moeten worden gedaan.

3. Problemen met gebruikelijke activiteiten

Alledaagse handelingen worden ineens als een grote uitdaging ervaren. Routinematige taken op het werk worden een probleem of de regels van een bekend spel worden vergeten.



Normale leeftijdsgebonden verandering: Af en toe hulp nodig bij het omgaan met veeleisende dagelijkse behoeften, bijvoorbeeld het programmeren van de televisie.

4. Ruimtelijke en temporele oriëntatieproblemen

Plaatsen of tijdsintervallen zijn vaak niet meer te classificeren. Zieke mensen vergeten bijvoorbeeld het jaar en het seizoen, kunnen de tijd niet meer lezen, of staan ​​in hun straat en weten niet meer waar ze zijn en hoe ze thuis moeten komen.



Normale leeftijdsgebonden verandering: Af en toe op de dag van de week het mis hebben en het dan later beseffen.

5. Perceptuele stoornissen

Veel van de getroffenen hebben grote moeite met het herkennen van afbeeldingen en het vastleggen van ruimtelijke dimensies. Zwakke punten komen bijvoorbeeld naar voren in het herkennen van kleuren en contrasten, het lezen of herkennen van bekende gezichten.



Normale leeftijdsgebonden verandering: Veranderd of verminderd zicht, bijvoorbeeld door vertroebeling van de lens.

6. Nieuw spraakgebrek

Veel patiënten vinden het moeilijk om een ​​gesprek te volgen en actief deel te nemen aan een gesprek. Ze raken de draad kwijt, gebruiken ongepaste woorden of hebben problemen met het vinden van woorden. Frequente herhalingen kunnen ook een teken zijn.



Normale leeftijdsgebonden verandering: Af en toe niet het juiste woord vinden.

7. Verkeerde plaatsing van artikelen

Mensen met de ziekte van Alzheimer laten vaak voorwerpen achter of leggen ze op de verkeerde plaats. Ze vergeten niet alleen waar dingen zijn, maar ook waar ze voor zijn. Zo worden de schoenen in de koelkast gelegd of wordt de autosleutel in de brievenbus gegooid.



Normale leeftijdsgerelateerde verandering: Dingen van tijd tot tijd kwijtraken en ze dan weer terugvinden.

8. Verminderd oordeel

Het oordeelsvermogen en het nemen van beslissingen verandert vaak, bijvoorbeeld bij het kiezen van kleding (laarzen in de zomer), omgaan met geld of persoonlijke hygiëne.



Normale leeftijdsgebonden verandering: Een ondoordachte of slechte beslissing nemen.

9. Verlies van initiatief en terugtrekking uit het sociale leven

Veel van de getroffenen verliezen steeds meer hun initiatief en oefenen hun hobby’s, sociale of sportieve activiteiten steeds minder uit. Ze merken veranderingen in zichzelf op die hen van streek maken en trekken zich terug.



Normale leeftijdsgerelateerde verandering: Soms overweldigd voelen door de eisen van werk, gezin of sociale verplichtingen.

10. Persoonlijkheidsveranderingen

Ernstige stemmingswisselingen zonder duidelijke reden kunnen het gevolg zijn van de ziekte van Alzheimer. Ook komen uitgesproken persoonlijkheidsveranderingen voor, bijvoorbeeld hevig ongemak in onbekende kamers, plotseling wantrouwen, agressief gedrag of gevoelens van machteloosheid, verdriet en rusteloosheid.



Normale leeftijdsgerelateerde veranderingen: Irritatie wanneer gereguleerde dagelijkse routines worden gewijzigd of onderbroken.



Als een van deze symptomen herhaaldelijk optreedt, moet je zeker een arts raadplegen. Het is belangrijk om vroeg en professioneel te beginnen om te verduidelijken wat de oorzaak van de vergeetachtigheid is om mogelijke oorzaken te behandelen. In het geval van de ziekte van Alzheimer moet de behandeling zo vroeg mogelijk worden gestart. Medicijnen die de kuur kunnen vertragen, werken het beste bij het begin van de ziekte.