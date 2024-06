Amaro del Capo: de Italiaanse smaakmaker voor zomers (na)tafelen

Laatst geüpdatet op juni 12, 2024 by Redactie

Met de zomer voor de deur is Amaro del Capo de perfecte aanvulling op de zomeravonden die komen gaan. Deze bitterzoete likeur, afkomstig uit Calabrië, belichaamt de authentieke Italiaanse smaak en levensstijl, waarbij uitgebreid tafelen, genieten met familie en vrienden, en lang natafelen centraal staan. Al meer dan een eeuw is de likeur geliefd bij de Italianen en dé smaakmaker tijdens deze (na)tafelsessies. Of je het nu puur en ijskoud als digestief drinkt of juist als aperitief, verwerkt in een verfrissende cocktail, één ding is zeker: met elke slok neemt de likeur je mee op een reis naar Italië.

Een authentieke Italiaanse ervaring

De karakteristieke amaro wordt van origine in Italië puur gedronken als digestief na een maaltijd. Al generaties lang is deze smaakmaker dé perfecte afsluiter van een etentje met familie en vrienden, waarbij het zowel de spijsvertering bevordert als een moment van pure smaakbeleving biedt. Ook Vecchio Amaro del Capo gaat al generaties mee. Sinds 1915 wordt Amaro del Capo dé trots van Italië genoemd. Het heeft de manier waarop amaro wordt gedronken veranderd. Waar traditionele amaro op kamertemperatuur werd geserveerd, heeft Amaro del Capo het ijskoud drinken geïntroduceerd. Dit unieke serveren versterkt de smaken en biedt een verfrissende ervaring die perfect past bij warme zomeravonden. Hierdoor is de likeur de laatste vijftien jaar uitgegroeid van regionaal bittertje naar de favoriete amaro van Italië.

Verrassende smaakervaring

Het woord “amaro” betekent in het Italiaans “bitter”, maar dit geliefde drankje uit Italië biedt veel meer dan dat. Elke amaro heeft zijn eigen unieke receptuur. Dit betekent dat de ingrediënten en smaken sterk kunnen variëren afhankelijk van waar de amaro wordt gemaakt. De unieke smaakervaring wordt gecreëerd door de infusie van 29 natuurlijke en heilzame kruiden, vruchten, bloemen en wortels, die allemaal zorgvuldig geoogst worden door lokale verzamelaars en die verwerkt worden in eigen faciliteiten in de regio Calabrië. Van de verfrissende tinteling van munt tot de zoete en bittere ondertoon van sinaasappel en een kruidig vleugje zoethout, ieder slokje onthult weer een nieuwe smaak en legt de complexiteit van de amaro bloot.



Waar andere amaro’s rond de twintig smaakprofielen hebben, kent Amaro del Capo maar liefst zeventig smaakprofielen die keer op keer zorgen voor een verrassende smaakervaring. Het gebruik van regionale ingrediënten zorgt ervoor dat elke amaro een unieke smaakbeleving biedt, die de essentie en tradities van de regio waar het vandaan komt weerspiegelt. De likeur onderscheidt zich door zijn toegankelijkheid en een minder bittere smaak. Met zijn balans van bitterzoete en kruidige tonen biedt het een milde introductie tot de wereld van amaro’s, zowel voor liefhebbers van bitterzoete smaken als voor nieuwkomers in de wereld van amaro’s.

De veelzijdigheid

De veelzijdigheid van de likeur is een van de grootste troeven en brengt in iedere setting de tijdloze charme van de Italiaanse levensstijl naar boven. Van een samenkomst met vrienden onder de (Nederlandse) zon, tot uitgebreid natafelen na een familiediner of een spontane aperitivo op het terras. Amaro del Capo nodigt op elk moment uit om het glas te heffen op tradities, het creëren van herinneringen en het vieren van de mooie dingen in het leven: oftewel ‘La dolce vita’.

Van aperitief tot digestief, op deze manieren kun je de likeur nog meer nuttigen:

Capo Tonic: Amaro del Capo met je favoriete tonic en een schijfje limoen.

Capo Negroni: Amaro del Capo, gin en rode vermout, gegarneerd met een sinaasappelschil.

Capo Affogato: Vanille-ijs overgoten met een shot espresso en een scheut Amaro del Capo.

Ambachtelijk erfgoed

Vecchio Amaro del Capo, wat ‘oude kruidenbitter van de Kaap’ betekent, weerspiegelt de rijke traditie van Calabrië. De familie Caffo heeft een diepgewortelde geschiedenis in deze Italiaanse regio, dankzij de vier generaties meester-distilleerders die het geheime familierecept bewaken sinds 1915. De likeur koestert de eeuwenoude familietraditie en dompelt de amaro-liefhebber onder in een unieke sensatie van authentieke smaken en vakmanschap die zij door de jaren heen hebben geperfectioneerd.

Proef het zelf

Proost deze zomer op het goede leven met Amaro del Capo en ontdek de avontuurlijke, bijzondere en bitterzoete smaken uit Calabrië. Het drankje wordt geschonken bij diverse horecagelegenheden en is verkrijgbaar via drankspeciaalzaken, Gall & Gall en Mitra. Adviesprijs: €21,95 (70cl).