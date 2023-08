Amsterdam Fashion Week Fall/Winter 2023

Laatst geüpdatet op augustus 23, 2023 by Redactie

Het is weer tijd voor Amsterdam Fashion Week! We hebben hier het programma van de aankomende Amsterdam Fashion Week 2023 editie, welke plaats vindt van 30 augustus t/m 2 september.

PROGRAMMA

Woensdag 30 augustus

Op woensdag trapt duurzame modeontwerper Tess van Zalinge Amsterdam Fashion Week af met een show op het dak van Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Twintig vrouwen uit de creatieve industrie presenteren ‘klavertje drie’ – de nieuwe collectie die volledig vervaardigd is van waste materialen van de grote modehuizen. Vervolgens geeft designer Max Zara Sterck uiting aan het verlangen om vrouwelijke kracht en sensualiteit te kunnen belichamen in vrijheid. Dit wordt vertaald in verschillende rituelen waarin de vormen van haar kleding en beweging centraal staan in het pand van Pre-Reserved.

In het Eye Filmmuseum presenteert Lissa Brandon een korte film ter ere van haar 10-jarig jubileum als multidisciplinair artiest, met in de hoofdrol haar alter ego Mojo Nodnarb en geregisseerd door Tim Wes. Daarna verrast circulair modemerk MARTAN met een gloednieuw showconcept voor haar SS’24 collectie in de Allard Studio’s, volledig upcycled zonder in te leveren op kwaliteit of design, om te bewijzen dat hyperduurzame mode allesbehalve saai hoeft te zijn.

In de avond opent internationaal gevierd modemerk Wandler een “Art Pop-up” in samenwerking met David Surman in galerie Stigter van Doesburg. AFW sluit de eerste dag af met Drinks & Bites voor pers, deelnemende merken en partners in samenwerking met Rerun.

Donderdag 31 augustus

Donderdag start met de verbinding tussen kunst en mode in de Wanrooij Gallery aan de KNSM laan. Kunstenaar Eelco Hilgersom en ontwerper Just Knoop combineren kunst en mode en presenteren een samenwerking waarin het sterke gevoel voor abstractie en kleur een eenheid vormt. Scoop by Raider & Pal Sporting Goods brengen art en fashion samen en kleden Scoop aan voor deze speciale gelegenheid. Scoop draagt de heavyweight hoodie en er worden prints en een limited t-shirt van de samenwerking verkocht. Naast deze samenwerkingen zijn er speciale stukken van kunstenaars Pieter Ceizer, Frankey x GOFRANCK en Lola Luk te bewonderen.

Atelier Reservé aka Reservé Boys showt daarna de ‘Discomfort’ collectie op het dak van het pand van Adyen. In de show laten ze zien dat wat wordt gezien als formele kleding of casual

fits, wat bedoeld is voor mannen of voor vrouwen en zelfs welke maat je zou moeten dragen, verandert door de jaren heen in de mode en met seizoenen. Dat iedereen alles, overal en op elk moment kan dragen, is waar Aterlier Reservé voor staat.

Vervolgens stap je in de realiteit van New Amsterdam Surf Association (NASA) en ga je mee op surftrip van de stad naar het strand, door een brand experience gecreëerd door NASA en Studio Rowan Siriram in iso Amsterdam. De experience draait om het trotseren van alle obstakels die je op een typische dag tegenkomt tijdens het surfen bij de plaatselijke surfbreak.

In de avond opent Studio David Laport een Pop-up Boutique & Archive Sale in The Coachhouse 61. In de boetiek kunnen modeliefhebbers de nieuwe duurzame capsule ready-to- wear drop geïnspireerd op de laatste couture collectie ontdekken.

In de voormalige Bijlmerbajes showt daarna Steve Madden onder de creatieve vlag van Nederlands designer Ronald van der Kemp zijn nieuwe Fall/Winter’23 collectie met een rebels en vrijgevochten modespektakel. De donderdagavond wordt afgesloten in Club Church met een show vol spectaculaire performances van de The Patchwork Family, een upcycling collectief van jonge designers.

Vrijdag 1 september

Op vrijdag is in hotel De L’Europe de pre-loved fashion show van The Collectives en French Collection te zien. The Collectives laat zien wat er allemaal mogelijk is met pre owned items en geeft inspiratie je kast in te duiken op zoek naar vergeten parels.

Daarna presenteert Lichting 2022 winnaar Ruben Jurriën zijn nieuwe collectie; ‘Super Femboyant’ die is geïnspireerd op het hervormen van de betekenis en associaties van het woord: “Sterk”. In hetzelfde pand aan de Keizersgracht, Felix Meritis, presenteert Lichting 2023 de beste graduates van de zeven Nederlandse modeacademies.

In de avond keert designer brand Elzinga terug op het AFW programma in de Vondelbunker. Samen met de postpunkband Baby’s Berserk breken zij de traditionele catwalk show en presenteren ze samen met de kunstenaars van Geijer Studio een lichtinstallatie die de kledingstukken beïnvloedt. De vrijdag wordt afgesloten met een afterparty in samenwerking tussen Botter en Jimmy Woo.

Zaterdag 2 september

Op zaterdag is de kick-off van “The Messyverse”, een multisensorisch universum dat digitale ruimtes en menselijke ideeën verkent tijdens een volledig digitale modeshow‘Future Front Row’. Naast de show is er een fashion tentoonstelling, welke onderdeel uitmaken van een breder programma in Felix Meritis gedurende de hele maand september.

Backstage is de creatieve leiding in handen van onze beauty partners MAC Cosmetics, Wella Professionals en Bumble and Bumble en is LVMH aanwezig om alle gasten te voorzien van champagne en cocktails. Daarnaast werken we samen met TikTok om alle shows te verslaan en iedereen te voorzien van exclusieve fashion week content.

THE HUB & TALKS

The HUB is de interactieve multi-brand concept store gedurende AFW: een plek waar mode, muziek, kunst, beauty en muziek samenkomen in één concept store met verschillende activaties: inspirerende Talks, de expositie van ELLE, een grijpmachine met fashionprijzen door retailbank, shopping- en betaaldienst Klarna, een customise station om je items te upgraden en de Drinks & Beats met DJ’s gecureerd door Tim Wes en Fresh ’n Rebel. The HUB is open voor publiek op vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 20.00uur en vindt plaats in Fosbury & Sons Prinsengracht.



Na de succesvolle AFW Talks van vorig jaar met professionals uit de industrie zoals Yeliz Çiçek (EIC of Vogue NL), Karim Afifi (Complex NL), Ashlee Janelle Danso (Creative Consultant), Lissa Brandon (Fashion Stylist) en Poyan Rahimzadeh (Pal Sporting Goods), gaan we wederom in gesprek over trends en bewegingen binnen de mode-industrie. Voor de derde editie onderzoeken we onderwerpen zoals hoe kunstmatige intelligentie het modelandschap hervormt, de veranderingen die we zien in de moderne menswear en duurzaamheid vanuit het perspectief van de industrie en de consument met Sustainable Fashion Gift Card (SFGC).

Danie Bles – eigenaresse AFW

“Tijdens AFW presenteren we de nieuwe creatieve generatie: hun verhaal, droom, geloof en community. Hetgeen dat ze gemeen hebben is dat ze verantwoordelijkheid nemen om op creatieve wijze innovaties te integreren in bestaande en toekomstige collecties, om deze future proof te maken. AFW creëert mogelijkheden dankzij het cureren en connecten van merken met eenzelfde visie.”

Het volledige schema van Amsterdam Fashion Week 2023 is te vinden op www.amsterdamfashionweek.nl.