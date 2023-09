‘André Hazes: The Next Chapter’ vanaf 18 november te zien bij Videoland

Laatst geüpdatet op september 22, 2023 by Redactie

Vorig jaar kreeg Nederland hét eerlijke verhaal van André Hazes te zien in de zeer persoonlijke Videoland Original documentaire ‘André Hazes: Crossroads’. Nu is het tijd om te zien hoe het sindsdien is verlopen met de zanger. In het nieuwe driedelige vervolg zien we hoe André het leven oppakt nu hij zijn verslaving achter zich heeft gelaten. ‘André Hazes – The Next Chapter’ is vanaf 18 november te streamen bij Videoland.



Documentairemaakster Cheeru Mampaey: “Nadat ik André volgde tijdens zijn struggle met verslavingen was naar mijn gevoel het verhaal nog niet verteld. Afkicken is één, maar het volhouden en je leven opnieuw vormgeven is een ander verhaal. André gaf me opnieuw de kans hem een jaar van heel dichtbij te volgen. Het jaar waarin hij de cirkel blijvend doorbreekt en ondanks tegenslagen kijkt naar de toekomst. Een coming-of-age verhaal. Opnieuw bloedeerlijk en zonder filter.”



Afkicken van een verslaving is niet een einde maar juist het begin van een nieuwe manier van leven. Hoe pakt hij dit leven weer op? En hoe claimt hij zijn plek op het podium weer terug na bijna twee jaar afwezigheid? We zien de weg naar zijn eerste tv-interview bij Eva Jinek en zijn comeback optreden bij Holland Zingt Hazes, we volgen hem bij het maken van nieuwe muziek én krijgen een kijkje in zijn privéleven met Monique.



De driedelige Videoland Original documentaire ‘André Hazes: The Next Chapter’ is geregisseerd door Cheeru Mampaey, geproduceerd door Het Konijn en is vanaf 18 november wekelijks te streamen bij Videoland.



Credit: Het Konijn