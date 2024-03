André Kuipers presenteert ‘Beyond’ film live met 100 collega-astronauten

Laatst geüpdatet op maart 21, 2024 by Redactie

Op 4 oktober 2024 gaat de film Beyond, waarmee André Kuipers zijn regiedebuut maakt, feestelijk in première in Ziggo Dome Amsterdam. Als onderdeel van een internationaal astronautencongres in ons land, vindt de grootste Nederlandse filmpremière ooit plaats. André Kuipers presenteert aan onder meer 100 collega-astronauten uit de hele wereld zijn unieke muzikale filmervaring Beyond op een 22 meter breed filmdoek in Ziggo Dome. In Beyond toont André de oneindige schoonheid van onze aarde, gezien vanuit de ruimte door de ogen van een astronaut.

Spacetalk & filmpremière

André Kuipers en zijn gasten leiden de avond in met een unieke interactieve Spacetalk waarbij ze op het podium worden vergezeld door ruim 100 astronauten. Dit gezelschap neemt je mee in hun ervaringen met unieke beelden en verhalen. Bezoekers krijgen de kans om op voorhand hun vragen in te sturen, een selectie van vragen zullen tijdens de Spacetalk worden doorgenomen door André en zijn collega’s. Daarna is het Time for lift off… en worden bezoekers getrakteerd op de grootste filmpremière ooit.

Muziek van Vangelis en Armin van Buuren

Beyond is een meeslepende sound & vision experience waarin beeld en muziek naadloos op elkaar aansluiten en zorgen voor een betoverende bioscoopervaring voor jong en oud. De wereldberoemde Griekse muzikant, componist, songwriter en producer Vangelis (bekend van onder meer befaamde filmmuziek voor Chariots of Fire, Blade Runner, 1492: Conquest of Paradise en Alexander) en goede vriend van André, werkte tot zijn overlijden met veel enthousiasme samen met Kuipers aan de film. Beyond bevat maar liefst 40 songs uit het rijke oeuvre van Vangelis dat zes decennia omspant. Daarnaast produceerde Armin van Buuren speciaal voor Beyond een cover van Vangelis’ track Pulstar, die op 27 september als single zal worden uitgebracht. Beyond zal vanaf 10 oktober draaien in Nederlandse bioscopen.

Beyond: Ode To The Earth – Spacetalk & filmpremière

Vrijdag 4 oktober 2024 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €28,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop is per direct gestart via ticketmaster.nl.