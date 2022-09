Angst tijdens de zwangerschap kan leiden tot vroeggeboorte

Volgens nieuw onderzoek bevallen vrouwen die zich zorgen maken over hun zwangerschap gemiddeld eerder dan degenen die dat niet doen. De studie onderzocht de relatie tussen zwangerschapsduur en verschillende maten van angst.



“Bezorgdheid over een huidige zwangerschap is een krachtige psychosociale toestand die de geboorte-uitkomsten kan beïnvloeden”, zegt hoofdonderzoeksauteur Christine Dunkel Schetter, PhD, van de University of California Los Angeles. “Tegenwoordig worden depressieve symptomen in veel klinieken over de hele wereld beoordeeld om complicaties van postpartumdepressie voor moeders en kinderen te voorkomen. Deze en andere studies suggereren dat we ook angst bij zwangere vrouwen zouden moeten beoordelen.”



Uit eerder onderzoek is gebleken dat tot één op de vier zwangere vrouwen klinisch verhoogde angstsymptomen heeft en dat angst een risicofactor kan zijn voor vroeggeboorte of geboorte vóór 37 weken zwangerschap. In die onderzoeken zijn echter verschillende maten van angst gebruikt en is gekeken naar zowel algemene angst als zwangerschapsspecifieke angst, waaronder zorgen over de bevalling, het ouderschap en de gezondheid van de baby. Onderzoekers hebben ook angst gemeten op verschillende punten in de zwangerschap, van de vroege tot de late zwangerschap en meestal in het tweede trimester.



Om deze verschillende effecten van timing en angsttype op te lossen, onderzochten de onderzoekers gegevens van een gevarieerde steekproef van 196 zwangere vrouwen in Denver en Los Angeles die deelnamen aan de Healthy Babies Before Birth-studie. Vijfenveertig procent van de vrouwen identificeerde zich als niet-Spaans blank, 36% als Latijns-Amerikaans blank, 10% als Aziatisch en 9% als zwart of Afro-Amerikaans.



De onderzoekers dienden de vrouwen vier verschillende angstschalen toe, zowel in het eerste als in het derde trimester van hun zwangerschap. Een daarvan was een screening met vijf vragen voor algemene angst en drie waren specifiek voor zwangerschap: een schaal van tien vragen en een vier vragen van zwangerschapsgerelateerde angst, en een beoordeling van negen vragen van een breder scala aan zwangerschapsgerelateerde stressoren, zoals medische zorg en zorgen over de zorg voor een pasgeborene.

De onderzoekers ontdekten dat de scores van de deelnemers op alle drie de schalen van zwangerschapsgerelateerde angst met elkaar verband hielden, wat suggereert dat de schalen hetzelfde onderliggende ding meten.



Ze ontdekten ook dat zwangerschapsgerelateerde angst in het derde trimester het sterkst geassocieerd was met eerdere geboorten. Algemene angst in het eerste trimester droeg echter ook bij aan het risico op vroeggeboorte. Een mogelijkheid, volgens de onderzoekers, is dat algemene angst in het begin van de zwangerschap vrouwen vatbaar kan maken voor angst later in de zwangerschap over zaken als medische risico’s, de baby, bevalling en ouderschap. De resultaten bleven zelfs behouden wanneer gecorrigeerd voor het werkelijke medische risico van de zwangerschappen van de vrouwen.



“Hoewel niet alle vrouwen die met algemene angstsymptomen beginnen met zwangerschap, later zwangerschapsspecifieke angst zullen ervaren, suggereren onze resultaten dat vrouwen die deze progressie volgen, waarschijnlijk een bijzonder risico lopen op een eerdere bevalling,” zei Dunkel Schetter.



De resultaten suggereren dat artsen vrouwen vroeg in de zwangerschap moeten screenen op algemene angst, voegde ze eraan toe, net zoals ze vaak screenen op depressie, en dat vrouwen die hoog scoren, kunnen worden gecontroleerd op toename van angst en mogelijke interventie later in de zwangerschap.



Verder onderzoek moet doorgaan met het onderzoeken van redenen dat zwangerschapsangst verband houdt met geboortetiming, inclusief stressgerelateerde neuro-endocriene veranderingen, ontstekingen en gezondheidsgedrag, aldus Dunkel Schetter.



“Het vergroten van de precisie in ons begrip van zowel de risico’s als de mechanismen van de effecten van zwangerschapsangst op de zwangerschapsduur kan ons vermogen verbeteren om interventies te ontwikkelen, testen en implementeren om het dringende volksgezondheidsprobleem van vroeggeboorte aan te pakken,” zei ze.