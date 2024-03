Anijs en steranijs: hoe verschillen de kruiden?

Anijs en steranijs behoren tot de klassieke kruiden voor het bakken en smaken goed in verschillende gerechten. Ze verspreiden een vergelijkbare geur, maar zijn vanuit botanisch oogpunt heel anders.

Lees ook: Zo kies je de juiste kruiden voor het juiste gerecht

Anijs

Echte anijs (Pimpinella anisum) is een van de oudst bekende specerijen en werd al gewaardeerd door de oude Egyptenaren. De eenjarige, kruidachtige plant is, net als dille en koriander, een schermbloemige familie en heeft zijn oorspronkelijke thuis in het Middellandse Zeegebied. De anijszaadjes, die ontstaan ​​uit de kleine witte bloemetjes, worden als specerij gebruikt.

Steranijs

Steranijs (Illicium verum) daarentegen groeit aan een groenblijvende, magnolia-achtige boom die uit Zuid-China komt en tot 10 meter hoog kan worden. De groengele bloemen ontwikkelen zich tot kleine, achtpuntige sterretjes, die onrijp worden geoogst en pas na het drogen hun aroma ontwikkelen. De hele vrucht wordt als specerij gebruikt. De reden is dat de buitenste schil aromatischer is dan de zaden erin.

Verschil in smaken

Ook in smaak zijn er subtiele verschillen: Anijs heeft een zoete, kruidige geur die doet denken aan zoethout of venkel. Steranijs smaakt intenser en scherper en moet daarom bijzonder spaarzaam gedoseerd worden. Beide planten bevatten een vergelijkbare samenstelling van etherische olie met als hoofdbestanddeel anethol, dat een krampstillend en slijmoplossend effect heeft. Anijsthee wordt bijvoorbeeld in de natuurlijke geneeskunde gebruikt bij hoest en spijsverteringsproblemen.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van Indiase kruiden

Anijs en steranijs in de keuken

In de Europese keuken worden anijs en steranijs vooral gebruikt voor zoete gerechten. Ze verfijnen bakproducten zoals koekjes en taarten, maar ook jam, compote en pudding.



Steranijs maakt samen met Szechuanpeper, kruidnagel, kaneel en venkelzaad deel uit van het bekende 5-kruidenpoeder uit China, dat in veel Aziatische gerechten wordt gebruikt. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten aromatiseert het kruid stoofschotels en gaat goed samen met knoflook en chili. In de aanloop naar Kerstmis zijn de pittige sterren een blikvanger in zwarte thee, fruitpunch en glühwein.



Anijs en steranijs vind je heel of gemalen op het kruidenrek, hoewel steranijs meestal goedkoper is. Het beste kun je hele vruchten kopen en deze goed afgesloten en op een donkere plaats bewaren. Vers gemalen in een vijzel, is het aroma bijzonder intens.