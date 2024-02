Anna Gimbrère en Andries Tunru te zien als nieuwe champions in ‘Beat The Champions’

Laatst geüpdatet op februari 9, 2024 by Redactie

Wetenschapsjournalist en presentatrice van KRO-NCRV Anna Gimbrère en quizkanon en cabaretier Andries Tunru maken hun debuut als champion in het nieuwe seizoen van ‘Beat The Champions’, waarbij ook voor het eerst publiek aanwezig is. Ze nemen plaats naast Neerlandica en allround vraagbaak Nynke de Jong, winnaar van de olympische quizmedaille Abel Gilsing en de ongekroonde koning van de quiz-scene Devrim Aslan. De vijf doorgewinterde quizzers en allesweters hebben een enorme algemene kennis en maken het de kandidaten ook dit seizoen absoluut niet makkelijk. De voor het eerst aanwezige publiek en de verandering in de samenstelling van het championsteam zorgt voor nieuwe uitdagingen. ‘Beat The Champions’ wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en is vanaf zondag 10 maart om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Over het programma

In ‘Beat The Champions’ krijgen quizliefhebbers de ultieme kans om het solo op te nemen tegen een team van vijf superquizzers die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis. In de eerste ronde bouwt de kandidaat zijn startkapitaal op door het beantwoorden van maximaal vijf vragen. Vervolgens neemt de kandidaat het op tegen de Champions in een race tegen de klok. Hoe meer Champions hij durft uit te dagen hoe groter het te winnen geldbedrag, maar ook hoe groter het risico om alles te verliezen. Zo kunnen de kandidaten bijvoorbeeld 5.000 euro verdienen als ze van twee Champions winnen en misschien wel 50.000 euro als ze alle vijf de Champions verslaan.

VIPS in aflevering 1

In de eerste aflevering nemen zes BN’ers het op tegen de vijf champions waarin ze strijden voor een goed doel. Kluun, Anniek Pheifer en Dwight van van de Vijver, Evelien de Bruijn, Domien Verschuuren en Jan Joost van Gangelen gaan de uitdaging aan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen voor hun zelfgekozen doel.



‘Beat The Champions’ wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands en is vanaf zondag 10 maart 20.00 uur wekelijks te zien bij RTL 4.



Fotocredit: Tom Cornelissen