Anthurium: stoer en gezond

Ook een industrieel ingericht interieur kun je verrijken met anthuriums. Deze kleurrijke kamerplanten zorgen voor een natuurlijke sfeer en hebben een stoere uitstraling. Het huis komt met de hartvormige bloemen letterlijk tot leven. Sterker nog, met anthuriums creëer je een gezond binnenklimaat.

Stoere styling

Om het stoere karakter van anthuriums te versterken, zet je ze bijvoorbeeld in zwarte draadmanden, in robuuste, terracotta potten of in een terrarium. Ook combineren anthuriums heel goed met groene kamerplanten. Zet ze in een groepje bij elkaar en ontstaat een soort urban jungle in huis waarbij de bloemen van de anthuriums net voor een beetje extra pit zorgen. Voor een extra natuurlijke look, omwikkel je de sierpot met mos.

Gezond en energiek

Anthuriums zijn meer dan stoere sfeermakers. De planten hebben een aantal positieve eigenschappen waardoor jij je in huis energieker en gezonder voelt. Uit onderzoek door Wageningen University & Research blijkt dat anthuriums uitstekende luchtzuiverende eigenschappen hebben. Daarnaast verbeteren anthuriums de relatieve luchtvochtigheid zodat je geen probleem hebt met een te droog binnenklimaat. Je hebt zo minder snel last van bijvoorbeeld hoofdpijn, droge ogen, en futloosheid. Daarbij geldt wel: hoe meer planten (of hoe groter de plant), hoe sterker het effect.

Pal naast beeldscherm

Nu veel mensen vaak een of meerdere thuiswerkdagen hebben, is het van belang de werkplek sfeervol in te richten. Bijvoorbeeld met anthuriums. De beste plek is pal naast het beeldscherm. Dan heb je er namelijk direct zicht op. Dat is belangrijk want zicht op groen verlaagt het stresslevel! Ook als jij (of een huisgenoot) regelmatig achter een playstation zit, is het zinvol om daarbij anthuriums neer te zetten.

Verzorging

Om lang te genieten van anthuriums heb je geen groene vingers nodig, het lukt zelfs de meest fervente gamer. Zet anthuriums op een plekje met voldoende daglicht (maar wel uit de zon). Watergeven doe je in het najaar en de winter ongeveer eens per week. Anthuriums kunnen met gemak maandenlang kleur geven. Na een korte pauze, maken ze gewoon weer nieuwe knoppen aan. In de lente en zomer geef je 1 à 2 keer per week water.



Anthuriums zijn in verschillende kleuren (o.a. wit, roze, rood, paars en groen) en formaten verkrijgbaar bij tuincentrum, bloemist en supermarkt.



Fotocredit: breatheandbloom.info