Antwerpen voor vintage lovers

Laatst geüpdatet op juli 14, 2025 by Redactie

Antwerpen, de modestad bij uitstek, is een waar paradijs voor vintage liefhebbers. Of je nu op zoek bent naar een tijdloze Chanel-tas, een perfect gesneden blazer van Dries Van Noten of een unieke Yves Saint Laurent-jurk, in Antwerpen vind je vintage designerstukken met karakter. Maar vintage shoppen is meer dan alleen mooie stukken scoren – het is ook een duurzame manier om je garderobe te verrijken. Ecover tipt de beste vintage adresjes en delen slimme verzorgingstips om je vondsten in topconditie te houden.

Hier moet je zijn voor vintage treasures

Ann-Vers II Hands – Dé plek voor vintage designerkleding en accessoires van labels als Chanel, Hermès en Louis Vuitton. (Mechelsesteenweg 10, 2000 Antwerpen)

Avalon – Van Balenciaga tot Delvaux, deze boutique biedt een exclusieve, gecureerde selectie preloved luxe mode. (Frankrijklei 144, 2000 Antwerpen)

Annexe 32 – Voor liefhebbers van de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 met ontwerpen van Pierre Cardin, Yves Saint Laurent en Emilio Pucci. (Wolstraat 32, 2000 Antwerpen)

Labellov – Een luxueuze vintage ervaring met haute couture en prêt-à-porter van Chanel, Dior en Hermès. (Verlatstraat 15, 2000 Antwerpen)

Labels Inc. – De ultieme bestemming voor Belgische mode met unieke stukken van Ann Demeulemeester, Dries Van Noten en Raf Simons. (Nationalestraat 95, 2000 Antwerpen)

Rosier 41 – Een mix van internationale designers en iconische Belgische mode, met labels als Maison Margiela, Jil Sander en Isabel Marant. (Rosier 41, 2000 Antwerpen)

En dat is nog maar het begin! Naast deze vintage winkels met designermerken zijn er in Antwerpen ook een heleboel tweedehands winkels waar je preloved mode en unieke parels kunt vinden. Van boetieks met zorgvuldig geselecteerde collecties tot schattige kringloopwinkels vol verrassingen – er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar een retro jeansjack, een bloemenjurk uit de jaren ‘70 of gewoon een stijlvolle aanvulling op je garderobe, in Antwerpen kun je eindeloos snuffelen en de mooiste vondsten op de kop tikken.

Zo houd je je vintage vondsten in topvorm

Fris je kleding op zonder eindeloos te wassen

Vintage stoffen zijn vaak kwetsbaarder dan moderne materialen. Was daarom zo min mogelijk en geef je kleding de kans om te luchten. Even buiten hangen of een stoombeurt in de badkamer terwijl je doucht, doet al wonderen!

Gebruik een mild, milieuvriendelijk wasmiddel

Moet je toch een wasje draaien? Kies dan voor een zacht wasmiddel, zoals dat van Ecover. Zonder agressieve chemicaliën, mét enzymen die ook op lage temperaturen hun werk doen – ideaal voor delicate stoffen die je graag mooi houdt.

Bewaar je items met zorg

Zware jassen of jurken kun je beter niet aan dunne hangers hangen – die vervormen de schouders. Kies liever voor brede, stevige hangers en ademende stoffen hoezen voor kwetsbare materialen.

Gun schoenen en tassen wat liefde

Leer blijft langer mooi als je het af en toe laat verzorgen. Een bezoekje aan de schoenmaker doet wonderen – een beetje aandacht en je favoriete tas of loafer kan er weer jaren tegenaan.

Vintage shoppen = stijlvol én slim

Tweedehands shoppen is dé manier om unieke stukken te scoren en je garderobe wat extra karakter te geven. Of je nu gaat voor een tijdloze designerhandtas of een retro blazer, met preloved mode heb je altijd iets bijzonders te pakken. En met de juiste verzorging blijven je vintage vondsten nog jarenlang mooi – win-win!