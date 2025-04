April in Japan: Nationale parken openen hun deuren

Laatst geüpdatet op april 17, 2025 by Redactie

Milde temperaturen, kleurrijke natuur en bloeiende kersenbloesems. April markeert het begin van de lente en dat is ook overal in Japan te zien. Terwijl het weer verder opwarmt, ontwaken verschillende bloemen en planten uit hun winterslaap. Houd je van de natuur en van het bezoeken van nationale parken? Dan is de lente dé periode om de prachtige natuur van Japan te ontdekken.



Van alpenpaden tot weelderige valleien, dit seizoen biedt een aantal van de meest schilderachtige landschappen en seizoensgebonden hoogtepunten. Hieronder stellen we een aantal nationale parken voor die bijzonder adembenemend zijn in de lente:



Ontdek de sneeuwwanden van Japan op de Tateyama Kurobe Alpine Route

Adembenemende uitzichten, diverse activiteiten en torenhoge sneeuwwanden. Op 15 april gaat de Tateyama Kurobe Alpine Route weer open, een van de meest spectaculaire routes door de Japanse Alpen. Deze iconische route staat vooral bekend om de indrukwekkende sneeuwgangen bij Murodo, waar bezoekers tussen torenhoge sneeuwwanden kunnen wandelen. Bijna de hele route ligt in het Chūbu-Sangaku National Park, de route is een must voor wie de prachtige bergen van Japan wil verkennen.

Kleurrijk Japan

Als je van bloemen en kleurrijke landschappen houdt, bieden de nationale parken van Japan een scala aan bloemenpracht. Nikko National Park staat bijvoorbeeld bekend om zijn azalea’s, kleurrijke struiken die het landschap felroze kleuren en de lucht vullen met een zoete geur. Hoog in het Kirishima-Kinkowan National Park bedekken Kyushu azalea’s de berghellingen van mei tot juni, vooral rond Takachiho-gawara en het Ebino Plateau. In juni bloeien de hortensia’s op veel plaatsen in het land en zorgen voor een levendig kleurenpalet, wat het land tot een echt bloemenfestival maakt.

20-jarig jubileum

In juli viert het Shiretoko Nationaal Park aan de noordkust van Hokkaido zijn 20-jarig bestaan als UNESCO Werelderfgoed. Dit indrukwekkende park, dat bekend staat om zijn ongerepte wildernis, dramatische kliffen, drijfijs in de winter en de schilderachtige Shiretoko Five Lakes is de moeite waard om te bezoeken. Torenhoge pieken, dichte bossen, afgelegen kapen en actieve vulkanen bepalen dit buitengewone landschap. De 20e verjaardag herinnert ons niet alleen aan de bijzondere schoonheid van dit gebied, maar ook aan het belang van het beschermen van zulke waardevolle natuur. Ga je dit jaar naar Japan? Vergeet dan niet om Shiretoko Nationaal Park te bezoeken!



Of je nu graag lange wandelingen maakt of liever op zoek gaat naar verschillende flora en fauna, Japan heeft voor ieder wat wils.



