Arbeidsovereenkomst tekenen? Hier moet je op letten!

Een nieuwe baan krijgen kan ongelooflijk spannend zijn, vooral als het je eerste baan is! Voordat je begint met het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst, is het echter belangrijk om de kleine lettertjes te lezen. Hier zijn 5 dingen die je moet controleren voordat je een arbeidsovereenkomst tekent:

1. Salaris en voordelen

Voordat je de pagina met betrekking tot je salaris parafeert, moet je ervoor zorgen dat dit het bedrag is dat jij en je werkgever zijn overeengekomen. Het salaris kan er anders uitzien, afhankelijk van het soort inkomen dat je besprak. Veel mensen raken in de war tussen netto-inkomen, bruto-inkomen en kosten voor het bedrijf.

Laten we deze soorten inkomsten voor je opsplitsen:

Het netto inkomen is het geld dat je aan het eind van de dag mee naar huis neemt. Dit is nadat eventuele voordelen (als je die hebt) zijn afgetrokken, zoals belastingen etc. Bruto-inkomen is het getal dat je ziet voordat er inhoudingen zijn gedaan. Kosten voor het bedrijf hebben betrekking op je totale salarispakket en omvatten de kosten van eventuele extra voordelen die je hebt bij het bedrijf.



Wat andere voordelen betreft, heb je misschien het geluk om bonussen te ontvangen bij het bedrijf. Als dat zo is, is dat geweldig! Maar je moet controleren of je bonus gegarandeerd of discretionair is. Er is sprake van een gegarandeerde bonus wanneer je extra geld ontvangt, ongeacht je prestaties, terwijl je naar goeddunken van je werkgever een discretionaire bonus krijgt.

2. Verlof

Verloftoekenning heeft betrekking op het aantal vrije dagen dat je bij het bedrijf krijgt. Het is belangrijk om te controleren hoeveel vakantiedagen je per maand krijgt, zodat je weet wanneer je een vrije dag kunt opnemen terwijl je voor je werkgever werkt.



Zorg ervoor dat je ook je ziekteverlof noteert, zodat je weet wanneer en hoe vaak je verlof kunt opnemen om naar de arts te gaan.



Bedrijven hanteren ook verschillende verlofdagen voor gezinsverantwoordelijkheid en zwangerschapsverlof. Wanneer je deze twee onderzoekt, zorg er dan voor dat je controleert wat de deal is met betrekking tot hoeveel en of je tijdens deze perioden wordt betaald.



De lonen variëren vaak tijdens deze verschillende soorten verlof, vooral bij zwangerschapsverlof. Als je van plan bent een baby te krijgen, zorg er dan voor dat je weet hoeveel je betaald krijgt, zodat je je budget hierop kunt afstemmen.

3. Werktijden en dagen

Afhankelijk van de werkgever heb je mogelijk flexibele werktijden of een standaardwerkschema, waarbij je elke week op dezelfde tijden en dagen werkt.



Als je echter flexibele uren hebt, bepaalt je werkgever het aantal uren dat je moet werken en kun je kiezen wanneer je deze uren wilt laten beginnen en eindigen.



Wees echter voorzichtig, want sommige werkgevers bieden flexibele werktijden aan, maar het enige dat dit kan betekenen is dat je ervoor kunt kiezen om tussen twee standaardwerkschema’s te werken. Je werkgever kan je bijvoorbeeld vertellen dat je ervoor kunt kiezen om van 07.00 uur tot 16.00 uur of van 08.00 uur tot 17.00 uur te werken.



Het is ook belangrijk om het hoofdstuk over overwerken te lezen: Wordt er van je verwacht dat je overuren maakt en krijg je daarvoor een vergoeding? Als je vragen hebt over dit gedeelte van je contract, neem dan contact op met een lid van het Human Resources-team van de werkgever om meer duidelijkheid te krijgen.

4. Beëindiging van het contract

Dit is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Zorg ervoor dat de redenen voor een mogelijke beëindiging van het contract duidelijk worden vermeld en dat je elk punt begrijpt. Je wilt een situatie vermijden waarin je contract zonder voorafgaande waarschuwing wordt beëindigd en je niet zeker weet wat de reden hiervan is.



In dit gedeelte van je arbeidsovereenkomst vindt je ook de opzegtermijn voor het geval je besluit ontslag te nemen. De opzegtermijn voor ontslag of het verlaten van je baan zal verschillen, afhankelijk van het feit of je je proeftijd al dan niet hebt voltooid.



Heb je nog een proeftijd, dan kan je opzegtermijn korter zijn dan wanneer je in vaste dienst wordt gesteld. Zorg ervoor dat je de data voor elk ervan controleert, zodat je weet hoeveel opzegtermijn je moet geven als je besluit ontslag te nemen.

5. Geheimhoudingsclausule

In het onderdeel geheimhoudingsclausule lees je wat je wel en niet mag zeggen tijdens en ook na je dienstverband.



Werkgevers nemen dit gedeelte op om het bedrijf en zijn reputatie te beschermen. Ze kunnen je bijvoorbeeld vertellen dat je geen vertrouwelijke informatie over het bedrijf kunt delen, omdat alle ideeën of strategieën die op je werk worden besproken concurrerend zijn en je concurrenten deze gedeelde ideeën in hun voordeel zouden kunnen gebruiken.



Bovendien bepaalt dit deel van het contract ook wat je op sociale media kunt plaatsen, en bevat het meestal een ‘eerlijke waarschuwing’ waarin wordt bepaald dat het bedrijf in juridische kwesties het recht kan hebben om je arbeidsovereenkomst te beëindigen als je laster maakt of slecht praat over je werkgever of iemand anders in het bedrijf.

Terwijl je je arbeidsovereenkomst zorgvuldig doorleest, moet je eventuele vragen opschrijven en deze naar HR sturen. Houd er rekening mee dat het je recht is om al je zorgen te uiten voordat je ondertekent, en je bent niet verplicht om iets te ondertekenen waar je je niet prettig bij voelt. Het is ook beter om deze vragen vroegtijdig uit de weg te ruimen om later problemen te voorkomen. Hoe meer duidelijkheid je hebt, hoe beter.