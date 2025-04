Deze artiesten brengen 80’s hits naar het heden in ‘Play That Song… Again!’

Laatst geüpdatet op april 18, 2025 by Redactie

De jaren 80 zijn terug in ‘Play That Song…Again!’. Een eenmalige studioshow waar vijf bekende Nederlandse artiesten een reis naar de 80’s maken om iconische nummers uit de hitparade nieuw leven in te blazen. In dit spectaculaire programma brengen Frans Duijts & Monique Smit, Tania Kross, Trijntje Oosterhuis en Willemijn Verkaik een ode aan dit decennium, compleet in stijl van de originele videoclips. Maar dat is slechts het begin! De echte uitdaging ligt in het creëren van een moderne remake van het nummer, geheel in hun eigen stijl.



In ‘Play That Song…Again!’ krijgen vijf bekende Nederlandse artiesten een legendarisch nummer uit de jaren 80 toegewezen. Hun opdracht is tweeledig: voer het nummer met de bijbehorende iconische clip uit in zijn originele vorm en laat de 80’s herleven. Ga daarnaast aan de slag om het publiek te verrassen met een remake van de song, geheel in eigen stijl. In deze eenmalige studioshow draait het om wie de beste remake maakt met de grootste hitpotentie. Dit alles onder leiding van Chantal Janzen en het toeziend oog van een driekoppig panel, bestaande uit Carlo Boszhard, Billy Dans en Marieke Elsinga.

Artiesten

In ‘Play That Song…Again!’ brengen vijf bekende Nederlandse artiesten de magie van de jaren 80 naar het heden. Frans Duijts en Monique Smit vertolken samen het epische rockduet ‘Paradise By The Dashboard Light’, Tania Kross het krachtige ‘Rhythm Nation’, Trijntje Oosterhuis neemt ons mee naar een tijd dat popmuziek voor altijd veranderde met ‘Borderline’ en Willemijn Verkaik zorgt voor een prachtige uitvoering van ‘Girls Just Want To Have Fun’.

Trijntje Oosterhuis

Borderline – Madonna



“‘Borderline’ is een hoogtepunt van de jaren 80! Ik mocht duiken in een periode waar Madonna een nieuwe standaard zette voor popmuziek. Dit nummer gaat over de strijd en emoties van een relatie op de rand van breken. Ik vond het een uitdaging om deze evergreen nieuw leven in te blazen en het publiek te raken met een frisse, eigentijdse interpretatie. ‘Play That Song… Again!’ is werkelijk een show vol emotie en muzikale magie!”

Tania Kross

Rhythm Nation – Janet Jackson



“Toen ik werd gevraagd, wist ik het meteen: het moest ‘Rhythm Nation’ van Janet Jackson worden. Als kind leerde ik de hele choreografie uit mijn hoofd en trad ik ermee op op Curaçao. Het was een feest om weer even terug te gaan naar dat moment en de energie van toen te herbeleven.”

Frans Duijts & Monique Smit

Paradise By The Dashboard Light – Meatloaf



“We gaan met ‘Paradise by the Dashboard Light’ terug naar de tijd van grote liefdes en epische verhalen. We hopen zo de magie van de jaren 80 terug in de spotlights te brengen en geven daarnaast onze eigen unieke draai aan dit iconische nummer. Om dit als gelegenheidsduo neer te zetten was een onvergetelijke reis, dus bereid je maar voor op een spektakel!”

Willemijn Verkaik

Girls Just Want To Have Fun – Cindy Lauper



“’Girls Just Want to Have Fun’ is een anthem voor plezier, zelfexpressie en opkomen voor jezelf. Het tot leven brengen van dit nummer was zowel een uitdaging als een groot plezier. Ik vond het geweldig om te ontdekken waar het nummer écht voor staat en er mijn eigen versie van te maken. Ik vroeg mezelf af: hoe zou ik dit zeggen? Het was zó leuk om juist die ontdekkingsreis te maken.”



‘Play That Song… Again!’ wordt geproduceerd door Herriemakers en is op 3 mei, om 20.00 uur te zien bij RTL 4.



Credit beeld: Rob Jacobs