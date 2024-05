Artisjok bereiden: zo doe je dat op de juiste manier

Veel mensen hebben respect voor de bereiding van de artisjok. Met een beetje oefening is het niet moeilijk om uit de decoratieve bloemhoofdjes een heerlijk gerecht te toveren. Wil je artisjok op de juiste manier bereiden? We laten je hier zien hoe het moet!

Bereiding artisjok

Eerst wordt de artisjok gewassen en drooggedept. Breek nu de stengel over de rand van een tafel om deze en de bittere vezels te verwijderen. Je kunt het beste handschoenen dragen, zodat het sap dat eruit komt geen vlekken op je handen maakt. Verwijder vervolgens met een gekarteld mes de buitenste harde bladeren en het bovenste derde deel van de artisjok. Als de interfaces worden ingewreven met citroensap, behouden ze hun kleur.

Maak een hapje voor het aperitief

Voor een heerlijk aperitief hapje wordt de artisjok 30 tot 45 minuten gekookt in gezouten water met een scheutje citroensap. Het beste is om de stekelige delicatesse te verzwaren met een klein deksel, zodat deze volledig onder water staat. Om te eten worden de bladeren eruit geplukt, het vlezige uiteinde in een vinaigrette gedoopt en het vruchtvlees met je tanden verwijderd. In het midden bevinden zich de delicate bloembasis en het hart. Zodra de oneetbare vezels en de stekelige binnenbladeren zijn verwijderd, kun je het beste stukje van de edele groente eten met mes en vork.

Veelzijdig gebruik

De zachtzure artisjok is een allrounder in de keuken. De distelachtige bloemhoofdjes kunnen niet alleen worden gekookt, maar ook worden gestoomd, gebakken en gegrild. De groenten smaken lekker gevuld met geitenkaas, in pasta en risotto of als topping voor een taartje. Babyartisjokken zijn bijzonder mals en kunnen in hun geheel gegeten worden: rauw in een salade, gemarineerd als antipasti of gemarineerd in olie.

Gezonde groente

De artisjok is vooral bekend in het Middellandse Zeegebied. Er zijn veel verschillende soorten die in kleur variëren van groen tot paars. De madeliefjesfamilie smaakt bijzonder goed in het hoogseizoen van juli tot oktober. De caloriearme groenten bevatten veel waardevolle ingrediënten zoals bitterstoffen, B-vitamines en mineralen zoals calcium en ijzer.

Waar je op moet letten bij het kopen

Let bij het winkelen op versheid en kwaliteit. De artisjok moet mollig, stevig en zwaar in je hand aanvoelen. De bladeren staan ​​dicht bij elkaar en vertonen geen bruinachtige vlekken. De stengel mag niet uitdrogen en moet iets langer zijn, omdat deze als vloeistofreserve dient en de houdbaarheid verlengt. In een vochtige doek gewikkeld blijft de artisjok enkele dagen vers in de koelkast.