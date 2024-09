Aspergebroccoli: genieten van steel tot bloem

Laatst geüpdatet op september 23, 2024 by Redactie

Bimi, Broccolini of aspergebroccoli – dit is de naam van de trendy groente uit Japan. Dit is een kruising tussen broccoli en Chinese broccoli (Kai-lan), een bladsteelgroente. De lange stelen met de kleine broccoliroosjes groeien individueel en vormen geen dicht opeengepakte krop zoals broccoli. Bimi is niet alleen mooi om te zien, maar is ook snel en eenvoudig te bereiden.

Lees ook: Broccoli: een echte groene trendsetter!

Smaak

De groente heeft een mild zoet tot licht nootachtig aroma en smaakt minder “carby” dan gewone broccoli. De malse groenten met een knapperige bite kun je in hun geheel eten: van de roosjes tot de steeltjes. Er is weinig afval bij het schoonmaken, omdat schillen en hakken niet nodig zijn. Na het wassen worden alleen de droge punten verwijderd.

Gebruik

In de keuken kan Bimi op dezelfde manier worden gebruikt als broccoli – bijvoorbeeld in pasta, risotto of quiche, in roomsoepen en als bijgerecht bij gebakken zalm. De malse stokjes smaken heerlijk in Indiase curry of in een Aziatische groenteroerbakgroenten. Omdat de stengels dun zijn, worden ze meestal slechts een paar minuten gekookt, gestoomd of gebakken in een wok. Rauw smaken de groenten ook lekker in salades of in groene smoothies. Net als broccoli scoort Bimi ook met veel waardevolle ingrediënten zoals vitamine A en C, kalium en foliumzuur en een hoog gehalte aan glucosinolaten. Zoals alle groenten bevat aspergebroccoli weinig calorieën: 100 gram groente levert slechts 35 kilocalorieën.

Lees ook: Teriyakisaus: Een allround talent in de keuken

Verkrijgbaarheid

Aspergebroccoli is verkrijgbaar bij grotere supermarktketens. Bimi en Broccolini zijn echter wettelijk beschermde handelsmerken en producenten hebben een licentie nodig om ze te telen. Tot nu toe komen de groenten grotendeels uit Spanje en worden aangevuld met leveringen uit Groot-Brittannië, Kenia, Marokko en Portugal. Sinds de zomer van 2021 groeit Bimi ook in Nederland en Duitsland. In de Pfalz vond een proefteelt plaats, die in 2022 wordt uitgebreid.