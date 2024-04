Asperges met een verschil: herontdek de edele lentegroente

Het is aspergeseizoen. De nobele stokjes worden vaak geserveerd als aspergeroomsoep of met aardappelen en hollandaisesaus. Asperges kunnen ook anders worden bereid – bijvoorbeeld in een burger, op een pizza, op Aziatische wijze of als zoet dessert met aardbeien. We geven hier wat inspiratie hoe je asperges op een andere manier kunt bereiden

Lees ook: Recept: gegrilde groene asperges met spek

Aspergeburger

Een burger is waar edele groenten en fastfood samenkomen. Hiervoor worden witte asperges in stukjes gesneden, kort geblancheerd en vervolgens in de pan gebakken, zodat ze een licht geroosterd aroma krijgen. Maak intussen een aardbeiensaus van gepureerd fruit, een beetje poedersuiker en citroensap. De broodjeshelften worden besmeerd met crème fraîche en een toefje aardbeiensaus. Beleg en geniet met een gebakken burger – veganistisch of met vlees, sla, cheddarkaas, plakjes aardbei en asperges.

Met Italiaanse klassiekers

De malse lentegroenten kunnen ook Italiaanse klassiekers als pasta, pizza en risotto verrijken. Voor een mediterrane aspergepizza worden groene asperges geblancheerd in zout water. Verdeel de ricottacrème over het uitgerolde deeg en verdeel de stokjes en de gehalveerde tomaten erover. Bestrooi met geraspte kaas, breng op smaak met peper en zout en bak in de oven goudbruin.

Aziatisch klaargemaakt

Houd je van Aziatisch eten, geniet dan van groene asperges in een misosoep of in een wok met shiitake en Japanse udon-noedels. Een curry is snel klaar: Snijd groene of witte asperges en wortels in stukjes en kook ze in gezouten water beetgaar. Fruit de uien tot ze glazig zijn, voeg de kokosmelk toe en meng met de currypasta. Voeg als de saus romig is de groenten toe en breng op smaak met zout en peper. Bestrooi met peterselie en verse koriander en serveer met basmatirijst.

Lees ook: Recept: lamscarré met groene asperges

In een frisse lentesalade

Asperges kunnen ook heel goed gebruikt worden in een lentesalade met radijsjes, koolrabi, kerstomaatjes en verse kruiden zoals citroenmelisse. Volkorenbrood of stokbrood past hier goed bij. En een heerlijke finishing touch zijn asperges in het dessert. Hiervoor worden witte asperges geschild en in hapklare stukjes gesneden. Kook tot het al dente is en karamelliseer in de pan met een beetje suiker. Blus af met sinaasappelsap en serveer warm met aardbeien, een bolletje vanille-ijs en verse munt. Dit smaakt naar lente.