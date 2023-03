Aubergines: een gezonde groente

De aubergine was lange tijd niet erg populair en werd beschouwd als een ongezonde vrucht. Des te fijner dat de vele misverstanden uit de wereld konden worden geholpen en dat de aubergine kan pronken als gezonde voeding en trendy groente.

Van China tot India en Perzië tot het Europese vasteland tot Spanje en uiteindelijk ook tot Nederland: de aubergine heeft duizenden jaren gereisd voordat hij op ons bord belandde. Het was niet altijd duidelijk dat ze daar echt thuishoorde. Want veel mensen reageerden nogal afwijzend op de nieuw geïmporteerde groenten en verbouwden ze tot in de late middeleeuwen vooral als sierplant.



De Arabieren, die de vrucht in de 7e eeuw naar Spanje brachten, noemden de aubergine al-badingian, waarvan later het Franse woord aubergine is afgeleid. Deze Arabische term betekent duivelsei. Ook in Italië kreeg het de nogal onwaardige naam Melanzana (in het Engels ongezond fruit) en in Duitsland heette het aanvankelijk Tollapfel.

Van ziektemaker tot gezondheidmaker

De aubergine is nu erg populair. Het is een echte hit op elk zomerfestival als de perfecte gegrilde groente. En het smaakt niet alleen goed en is op veel verschillende manieren te bereiden, maar kan ook veel bijdragen op het gebied van gezondheid. De vele aanwezige secundaire plantenstoffen beschermen de aubergine tegen insecten en micro-organismen en leiden tot een lager risico op of zelfs genezing van ziekten bij de mens.

Aubergines maken je blij en gezond

Het hoge vezelgehalte bevordert het verzadigingsgevoel, stimuleert de darmbeweging, gaat obstipatie tegen en verlaagt het cholesterolgehalte. Volgens Chinese onderzoekers is aubergine ook nuttig voor patiënten met diabetes type 2 omdat het een bepaald enzym aanzienlijk remt dat bij patiënten kan leiden tot oog- en neurologische problemen. Bovendien ontdekte een studie aan de Wroclaw Medical University dat het anthocyaangehalte het koolhydraatmetabolisme reguleert en ontstekingen vermindert, evenals de insulinesecretie verbetert en de bloedsuikerspiegel na de maaltijd verlaagt. De aubergine wordt ook al lange tijd gebruikt in de traditionele geneeskunde om hoge bloeddruk te behandelen en is volgens een studie van Nipissing University zelfs een van de meest aanbevolen voedingsmiddelen bij hoge bloeddruk.

Bij een grote verscheidenheid aan ziekten wordt vertrouwd op een dieet dat rijk is aan aubergines. Overigens: toen de aubergines Nederland bereikten, waren ze allang vrij van enge mythen. Er zijn dus geen angstaanjagende verhalen over de aubergine, zodat zelfs bijgelovige mensen er met een gerust hart bij kunnen. Deze zijn er trouwens ook in een ronde vorm of in een mini formaat in wit en paars gespikkeld. Van zo’n kleurrijke maaltijd word je niet alleen gezond, maar word je gegarandeerd ook vrolijk.