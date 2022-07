Autotips voor vertrek & onderweg

Zorg dat de auto tip – top in orde is voor de vakantie. De ANWB raadt vakantiegangers aan hun auto ruim voor vertrek na te laten kijken om pech onderweg zoveel mogelijk te voorkomen. Een zomercheck bij de garage is aan te raden. Het is een goed idee om voor vertrek de auto na te lopen op volgende punten om pech te voorkomen:



✓ Koelvloeistof

✓ Oliepeil

✓ Bandenspanning ✓ Verlichting

✓ Airco

✓Voor wie met de caravan of aanhanger op pad gaat, kijk de aansluiting

van de trekhaak en de stekker na.

Vergeet het reservewiel en de reservesleutel niet

De ANWB adviseert voor de vakantie een reservewiel mee te nemen. Veel moderne auto’s hebben niet meer standaard een reservewiel aan boord, maar zijn uitgerust met een reparatieset (compressor met vulmiddel). De kans op een lekke band is altijd aanwezig en een reservewiel is niet altijd direct beschikbaar. Vraag aan de garage in Nederland of er eventueel voor de vakantie een reservewiel of misschien een zogenoemde ‘thuiskomer’ te leen is. Neem de reservesleutel van de auto mee – ook die van de caravan; bewaar deze niet in de auto en probeer thuis of hij goed werkt.



• Verzekering voor pechhulp Europa, aanvullend voor caravans en campers.

• Stippel de vakantieroute uit via de ANWB routeplanner, hou rekening met de zwarte zaterdagen en wegwerkzaamheden.

• Denk aan routekaarten, vignetten en milieustickers.

• Maak het inpakken van je koffer en auto handiger met de

ANWB Paklijst.

• Ga goed uitgerust de weg op en maak onderweg voldoende tussenstops.

• Neem voldoende drinkwater en iets te eten mee in een koeltas.

• Zet de airconditioning niet kouder dan 6 oC onder de buitentemperatuur. Een te groot temperatuurverschil zorgt voor een te grote overgang naar de buitenlucht.

• Veraangenaam de temperatuur aan boord door het zijraam van de auto af te dekken met een zonnescherm of handdoek.

• Zorg voor een paraplu in de auto, bij pech langs de weg sta je dan niet onbeschermd in de brandende zon.

• Laat passagiers (dus ook huisdieren) nooit achter in een afgesloten auto.