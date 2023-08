Avocado olie: onmisbaar in de keuken

Avocado olie, die wordt gewonnen uit de pulp van de avocado, is een belangrijke speler op de Europese markt geworden en geniet een grote populariteit in de voedingsmiddelen-, cosmetica- en gezondheidszorgindustrie.



Er zijn veel redenen waarom deze olie zijn weg naar onze huizen heeft gevonden, een daarvan is om voedselverspilling tegen te gaan. Naarmate we ons meer bewust worden van de impact van onze consumptie op het milieu, wordt het kiezen van producten met een lange houdbaarheid, zoals avocado-olie, belangrijker om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook kan avocado verspilling worden verminderd doordat avocado’s die niet meer als vers worden beschouwd, toch verwerkt kunnen worden tot olie.



De toenemende populariteit van avocado olie is ook te danken aan het toegenomen bewustzijn van de voedingswaarde van de vrucht. Het is een bijzonder gezonde olie omdat het veel onverzadigde vetten bevat, waarvan is aangetoond dat ze het cholesterol helpen verlagen en het risico op ziekten zoals hartaandoeningen en diabetes verminderen. Bovendien is hoogwaardige, ongeraffineerde avocado olie niet alleen vrij van additieven en conserveringsmiddelen, maar behoudt het ook alle natuurlijke voedingsstoffen en smaak.

Afgezien van de voordelen voor de gezondheid, heeft de boterzachte textuur van deze olie ook onze smaakpapillen gevangen. Omdat het door zijn milde smaak zeer goed verteerbaar is, kan deze olie gemakkelijk in verschillende bereidingswijzen worden geïntegreerd en verfraait het elk gerecht – warm of koud. Deze veelzijdigheid is belangrijk omdat, terwijl veel andere oliën gezonde keuzes zijn voor gerechten die niet gekookt hoeven te worden, zoals salades, maar kunnen bij hoge temperaturen ontbinden, waardoor niet alleen hun voedingswaarde en smaak verloren gaan, maar er mogelijk ook schadelijke rook vrijkomt. Het rookpunt van avocado olie kan oplopen tot 270°C, terwijl andere oliën zoals extra vierge olijfolie en zonnebloemolie slechts 200-230°C bereiken. Dit betekent dat avocado olie de ideale hulp is bij het braden, grillen, bakken en marineren, maar ook bij het serveren.

Tips om dagelijkse maaltijden op te fleuren met heerlijke en voedzame avocado olie:

Voeg een eetlepel toe aan een smoothie voor een extra boost aan smaak en voedingsstoffen

Besprenkel een salade met de olie voor een milde dressing

Voeg het toe aan dipsauzen, sauzen of soepen

Gebruik het om te bakken, koken, marineren of braden

Gebruik het in zelfgemaakte mayo om het een unieke smaak te geven en het langer vers te houden