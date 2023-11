Baby Botox: de nieuwe trend in cosmetica

Laatst geüpdatet op november 23, 2023 by Redactie

Ontdek de subtiele transformatie van baby Botox: de nieuwste trend op het gebied van cosmetische verbeteringen. Terwijl beautytrends komen en gaan, lijkt het waarschijnlijk dat een nieuwe opkomende trend op cosmetisch gebied nog lang zal blijven bestaan. Mico-Botox, ook wel ‘baby Botox’ of ‘zachte Botox’ genoemd, is een trending versie van Botox en werkt op dezelfde manier als Botox, met als enige verschil de kleinere dosering. De opkomende trend van baby Botox is geweldig voor degenen die nog nooit Botox hebben gedaan en er bedenkingen bij hebben gehad. Dit is zo’n beetje een steekproefomvang voor hen.



Voor degenen die de ontwikkeling van rimpels en lijntjes willen voorkomen: zal het je er langer jonger uit laten zien? Het antwoord is een overweldigend ja. Het kan letterlijk de tijd op één plek vasthouden. Hoe eerder je begint, hoe eerder de klok vertraagt.

Lees ook: Drie botox behandelingen die het zeker waard zijn

Wat is het verschil tussen gewone Botox en baby Botox?

Het grootste verschil tussen de twee is de hoeveelheid Botox die op de plek wordt geïnjecteerd, waarbij baby Botox veel kleinere doses gebruikt. Beide behandelingen gebruiken exact dezelfde formule van botulinumtoxine. Het tweede verschil is dat baby-Botox preciezere delen van het gezicht kan behandelen dan traditionele Botox. Dit betekent dat het kan worden gebruikt om complexere probleemgebieden of zeer gerichte locaties te behandelen, zoals de konijnenlijnen die aan de zijkant van de neus verschijnen.

Geschikte kandidaten voor baby Botox

Afhankelijk van de conditie van je huid wordt baby Botox wel of niet aanbevolen. Als je diepe groeven in je huid hebt, wordt de kleinere dosering baby Botox niet aanbevolen. Veel jongere vrouwen die de eerste tekenen van veroudering beginnen te vertonen, doen baby Botox en zij zijn perfecte kandidaten voor deze behandeling. Botox helpt tekenen van veroudering op afstand te houden en minimaliseert de ontwikkeling van rimpels.



Ook degenen die nieuw zijn bij Botox kunnen baby Botox aanvragen om te zien hoe zij de resultaten waarderen. Meestal zijn de resultaten van baby Botox subtieler en zien ze er natuurlijker uit. Het nadeel is dat de resultaten niet zo lang aanhouden als traditionele Botox. Als je er fris uit wilt zien, is dit de perfecte behandeling.

Wat je kunt verwachten tijdens de baby Botox-procedure

Hoewel het lijkt alsof het een eenvoudiger procedure is dan gewone Botox, moet je het toch alleen laten doen door iemand die een specialist is. Zodra je je hebt aangemeld voor de behandeling, wordt patiënten gevraagd met een schoon gezicht en zonder make-up op afspraak te verschijnen. Je arts zal je gezicht opnieuw reinigen en vervolgens een heel klein, fijn naaldje gebruiken om de juiste behandeling toe te dienen. Tijdens de injectie voel je een beetje een knellend gevoel, maar het is zeker te verdragen en je hebt niet eens een plaatselijke verdovende crème nodig. De meeste mensen zeggen dat ze het nauwelijks voelen. Direct nadat je klaar bent, ben je klaar om te gaan.



Na je behandeling kun je verwachten dat de resultaten binnen een week zichtbaar zullen zijn. Een nadeel is echter dat de resultaten mogelijk niet zo lang aanhouden als gewone Botox, waardoor je misschien maar een paar dagen van je nieuwe look kunt genieten.

Lees ook: Snelle feiten over het behandelen van rimpels met botox

Bijwerkingen zijn minimaal en zouden binnen een paar dagen moeten verdwijnen. Het kan zijn dat je wat lichte zwelling, blauwe plekken of roodheid op de injectieplaats opmerkt, maar dit zal snel afnemen. Je kunt de kans op bijwerkingen minimaliseren door te kiezen voor gerenommeerde, gekwalificeerde esthetische klinieken waar het personeel allemaal een licentie heeft en goed is opgeleid. En als je een deal ziet die te mooi lijkt om waar te zijn, ren dan zo snel mogelijk weg.