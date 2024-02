Baby op komst? Deze praktische tips van de overheid wil je weten!

Laatst geüpdatet op februari 19, 2024 by Redactie

Weet jij als aanstaande ouder wat jouw rechten zijn en welke financiële zaken je voor én direct na de geboorte moet regelen? Uit de vele gesprekken van de Rijksoverheid op de Negenmaandenbeurs de afgelopen dagen, bleek dat veel ouders nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Eén van de aanstaande moeders: “Ik dacht goed voorbereid te zijn voor mijn bevalling over een week of tien, maar veel regelwerk is nog nieuw voor mij.” Daarom helpen we je graag op weg met de belangrijkste tips die de Rijksoverheid aan aankomende ouders gaf.

1. Check welke soorten kinderopvang er zijn

Je bent er als je net zwanger bent nog niet mee bezig, maar – zeker in de Randstad – is het aan te raden je kind in het eerste trimester al aan te melden bij een kinderopvang. Via het Landelijke Register Kinderopvang zie je welke kinderopvangvoorzieningen geregistreerd staan. Hier kan je zoeken naar een plek die aansluit bij jouw wensen. En zo weet je ook of je mogelijk toeslag kunt krijgen voor jouw kinderopvang.

2. Kies de achternaam van je kind

Je kunt kiezen voor de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader. Sinds 1 januari 2024 kan je je eerste kind ook de achternamen van beide ouders geven. Daarvoor is zelfs een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren. Je moet je kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven bij jouw gemeente.

3. Check jouw rechten op je werk

Vanaf het moment dat je zwanger bent tot 6 maanden na je zwangerschap, heb je bepaalde rechten op je werk. Je werkgever moet er namelijk voor zorgen dat je veilig en gezond kunt werken. Denk aan extra pauzes, regelmatige werktijden en natuurlijk zwangerschapsverlof.

4. Maak een proefberekening voor je toeslagen

Als je kind straks naar een geregistreerde opvang gaat, kan je mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Via een rekentool kan je een proefberekening maken van hoeveel toeslag je kunt krijgen. Dit hangt o.a. af het uurtarief van jouw opvang en het aantal uren dat je kind naar de opvang gaat. En natuurlijk van jouw salaris en/of die van je toeslagpartner.



Bezoekers van de negenmaandenbeurs konden hun vragen stellen aan de aanwezige overheidsinstanties. Zo gaven baliemedewerkers Helma, Saskia en Chelle handige tips. De tip van Saskia Aaldering: “Schat je inkomen voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag altijd iets hoger in. Zo kom je niet voor onverwachte verassingen te staan. Het is heel vervelend als je een gedeelte van de ontvangen toeslagen alsnog moet terugbetalen.”

Persoonlijke hulp op locatie

Heb jij ook vragen over één van bovenstaande punten, bijvoorbeeld over toeslagen of de inkomensafhankelijke combinatiekorting? “Maak dan een afspraak bij één van onze steunpunten bij de Belastingdienst voor persoonlijke hulp,” zegt baliemedewerker Helma Musch. “Dat kan heel gemakkelijk in een van onze belastingkantoren, steunpunten of via een videobelafspraak.”

Veilig fundament

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt zich met het actieprogramma Kansrijke Start op de belangrijke rol als (aanstaande) ouder vanaf het prille begin van een mensenleven. Dit zijn de eerste 1.000 dagen, die lopen van het moment dat je zwanger bent tot en met de tweede verjaardag van een kind. Communicatieadviseur Iris Swaalf: “De ode aan het knuffelen, troosten en aandacht geven zorgen voor een positieve ontwikkeling van je kind. Zo zorg je als (aanstaande) ouder of verzorger voor rust, warmte, veiligheid en liefde. Maar durf daarnaast ook de juiste hulp te vragen van professionals: van de gynaecoloog, verloskundige en de arts bij het consultatiebureau.”