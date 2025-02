Babyshower – hoe vier je deze bijzondere gebeurtenis?

Laatst geüpdatet op februari 5, 2025 by Redactie

De babyshower is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het al tientallen jaren een must-have evenement is voor aanstaande moeders. Het is een dag vol vreugde, cadeaus, hapjes en attracties, die ook bedoeld is om de toekomstige geboorte van een baby te vieren. Maar voordat we verder gaan, reizen we eerst even naar verschillende uithoeken van de wereld om te zien hoe dit evenement daar wordt gevierd. Ook geven wij suggesties die je als inspiratie kunt gebruiken.

Hoe ziet een babyshower eruit in verschillende delen van de wereld?

In de Verenigde Staten is een babyshower een echte show! Het evenement, dat meestal door een vriendin of zus wordt georganiseerd, is een waar feest vol snoep, versieringen en cadeaus. De aanstaande moeder zit in een comfortabele fauteuil, omringd door ballonnen. Om haar heen liggen stapels pakketten met luiers, dekentjes, bijtringen en miniatuurkleertjes. Er worden spelletjes gespeeld waarbij je moet raden welke smaak babypotjes hebben en je moet testen wie het snelst een luier van een pop kan verschonen.



In India is de babyshower, bekend als “Godh Bharai”, een ceremonie met diepe wortels. Het is niet alleen leuk, maar vooral een moment van zegen. De toekomstige moeder wordt omringd door familie en vrienden die haar gezondheid, geluk en voorspoed toewensen. Er worden liederen gezongen, gedanst en soms zelfs speciale gebeden uitgesproken om de veiligheid van moeder en kind te waarborgen.



In Mexico hebben ze in plaats van een babyshower een “fiesta de bienvenida para bebé”, wat letterlijk “welkomstfeest voor de baby” betekent. Het is luid, vrolijk en smakelijk – net als in Mexico. Familie en vrienden komen bijeen en brengen eten en cadeaus mee. De bijeenkomst biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over het opvoeden van kinderen, om te feesten en natuurlijk om te dansen.



In Japan is het niet gebruikelijk om een ​​babyshower in westerse stijl te vieren, maar er is wel een traditie die ‘Okuizome’ heet: de eerste symbolische voeding die honderd dagen na de geboorte van de baby plaatsvindt. Vervolgens komt de familie bijeen om de komst van het kindje te vieren en de baby een voorspoedig leven te wensen. Het is een ceremonie die wensen voor overvloed en gezondheid uitdrukt.



In Brazilië wordt een babyshower “Chá de Bebê” genoemd. Het lijkt op een groot feest waarbij de aanstaande moeder de ster van de dag is. Er worden vaak spelletjes en activiteiten georganiseerd waaraan het hele gezin meedoet. Gasten brengen graag praktische cadeaus mee. Er is eten, gelach en veel warmte.

Hoe organiseer je een onvergetelijke babyshower?

Een babyshower hier is zeker minder commercieel en intiemer dan in Amerika. De bijeenkomst is meestal intiem en heeft als doel tijd door te brengen met de mensen die het dichtst bij je staan: vriendinnen en andere vrouwen die belangrijk zijn voor de toekomstige moeder. Er is echter geen gebrek aan attracties, bijvoorbeeld: “raad het geslacht van de baby” of “hoe groot is de buik van mama?”

Hoe organiseer je een onvergetelijke babyshower? We onthullen verschillende ideeën:

Hoofdthema – Je kunt iets typisch Nederlands kiezen of iets van een van de andere landen die we hierboven hebben uitgelicht. Wat dacht je van een babyshower met een ‘prinses’- of ‘superhelden’-thema?

Spelletjes en plezier – Wat dacht je van een strikkenmaakwedstrijd, een quiz over een toekomstige moeder of een poppenverschoonwedstrijd tegen de klok? Vreugde en lachen gegarandeerd!

Herinneringsboek – Moedig gasten aan om hun wensen voor de toekomstige moeder en kind op te schrijven. Dit boek is een prachtig aandenken, waar je jarenlang plezier van kunt hebben.

Fotohoek – Zorg ervoor dat je een achtergrond hebt vol ballonnen en decoraties die perfect zijn voor foto’s.

DIY-cadeaus – Niets maakt je gelukkiger dan handgemaakte cadeaus. Misschien kun je workshops organiseren waarbij je bijtringen of decoratieve letters voor de kinderkamer maakt?

Een van de belangrijkste onderdelen van elke babyshower is natuurlijk het eten! Dit is de perfecte gelegenheid om lichte, maar smakelijke hapjes te bereiden die niet alleen je gasten zullen verrassen, maar ook de toekomstige moeder van voedingsstoffen zullen voorzien. De hit op veel van dit soort feesten zijn sandwiches, canapés, salades en kaasplanken.

Blijven babyshowers nog wel even bestaan?

Alles wijst erop dat het zo is! Een babyshower is een prachtig gebruik dat – zoals je in verschillende culturen kunt zien – universeel is, ondanks de verschillende gezichten. Iedere aanstaande moeder verdient het immers om de steun en warmte van haar dierbaren te voelen. Een babyshower kan thuis worden georganiseerd, in een prachtig resort of op een andere gezellige locatie. Het belangrijkste is dat het leuk, warm, lekker en vooral met de aanstaande moeder in gedachten is. Zij is de ster van de dag, dus de hele sfeer, decoraties, hapjes en alle details moeten afgestemd zijn op haar smaak en behoeften. Een babyshower zou een moment moeten zijn waarop de aanstaande moeder kan uitrusten, kan genieten van het moment, kan lachen en kracht kan verzamelen voor de komende weken. Laat het een gebeurtenis vol liefde, steun en vreugde zijn die de aanstaande moeder nog lang zal herinneren. Want daar draait het allemaal om: het vieren van het nieuwe leven met haar in gedachten!