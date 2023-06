Babyspullen: dit heb je nodig

Laatst geüpdatet op juni 8, 2023 by Redactie

Allereerst: Gefeliciteerd! Als je op deze pagina bent beland, dan zal er binnenkort een klein wondertje komen: er wordt binnenkort een kind geboren. Een ongelooflijk spannende tijd breekt aan. De anticipatie mag niet worden bedorven door je overweldigd te voelen door alle komende taken. Degenen die voor het eerst mama of papa worden, weten het vaak niet goed: waar moet je aan denken? Maar natuurlijk verwacht niemand dat je alles meteen weet en het goed doet. En zelfs bij het tweede of derde kind kan een beetje hulp geen kwaad.



We hebben hier alles voor je verzameld wat je baby nodig hebt voor een succesvolle start van een gelukkig leven. Inclusief tips en trucs – zodat je niets vergeet.

Lees ook: In verwachting van een jongen? 3 leuke ideeën voor het geboortekaartje

Babykleding – roze en lichtblauw zijn het nieuwe zwart

Laten we beginnen met een nogal moeilijk onderwerp. Tijdens de zwangerschap weet je natuurlijk niet hoe groot je baby zal zijn als hij wordt geboren. Het is dan ook lastig om de juiste maat kleding te bepalen. Er zijn echter enkele tips die je kunnen helpen.



Natuurlijk speelt de grootte van de ouders van de baby een rol. Een andere factor is geslacht. Als je bijvoorbeeld weet dat je een jongen verwacht, kun je een grotere baby verwachten, omdat meisjes gemiddeld kleiner zijn. Als je al in verwachting bent van je tweede kind, zal het waarschijnlijk iets groter zijn dan je eerste. Want studies tonen aan dat de tweede geboren baby meestal groter is dan zijn voorganger. Als je nog twijfelt over het kopen van een romper of bodysuit, raden we je aan een maat groter te kiezen – vroeg of laat groeit je kind erin. En sneller dan je kunt zien. Een spuugdoekje daarentegen maakt niet uit hoe groot je baby is.



In onze praktische checklist vind je wat je nog meer nodig hebt voor de baby.



Trouwens: het lijkt misschien alsof jongens blauw moeten dragen en meisjes roze, maar dat is natuurlijk niet het geval! Mooi is wat je leuk vindt. En je moet dienovereenkomstig winkelen.

Borstvoeding en voeding – het smaakt het lekkerst als het gezellig is

Borstvoeding is een van de meest intieme aspecten van de relatie tussen moeder en kind. Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt wanneer je baby eet, moet je zorgen voor het grootst mogelijke comfort. Dit geldt zowel voor de moeder als voor het kind.



Veel moeders hebben positieve ervaringen met voedingsbeha’s. Deze hebben speciale clips waarmee je ze gemakkelijk kunt openen zodat je je baby ontspannen borstvoeding kunt geven. Ze bieden ook meer steun en ruimte voor zoogkompressen, waardoor ze minder vaak gewassen hoeven te worden dan traditionele beha’s.



Het is ook een goed idee om een ​​paar tops te kopen die speciaal zijn bedoeld voor borstvoeding. Want er gaat natuurlijk iets mis. Dat is niet zo tragisch als het je dure favoriete blouse vies maakt.



Voedingskussens zien er niet alleen ongelooflijk comfortabel uit, ze zijn dat ook! Zowel voor moeder als kind. Hoewel de baby erin kan kruipen, kan de moeder er ook even tussenuit om het te dragen.



Als het niet goed gaat met klassieke borstvoeding, kun je ook een borstkolf, een paar flesjes en een sterilisator krijgen. Dit betekent dat de kleine lieverd ook borstvoeding kan krijgen door een andere persoon wanneer de moeder een kleine pauze nodig heeft.

Onderhoudstips voor een zorgvuldige behandeling vanaf het begin

Schone baby’s zijn blije baby’s! Om ervoor te zorgen dat je baby altijd goed wordt verzorgd, kun je verschillende hulpmiddelen gebruiken. Het is belangrijk dat je het in het begin niet overdrijft met het wassen van je kleintje. Zolang de navel niet goed is genezen, moet je weinig water gebruiken.

Babykamer – het eerste rijk van jezelf

Je baby hecht nog geen waarde aan waanzinnig dure designmeubels. Bovendien is er geen behoefte aan een volledig uitgeruste kinderkamer. De basis moet er echter zijn. Dit is inclusief het bed. Maak het je baby zo comfortabel mogelijk. In dit geval is strakheid wenselijk! Na maanden in de baarmoeder zijn je nakomelingen eraan gewend dat ze niet al te veel ruimte hebben. Zorg er bij aankoop voor dat je babybed een keurmerk heeft, zodat je veilig bent op het gebied van veiligheid. Het mag ook geen touwtjes of koorden hebben om te voorkomen dat je geliefde erin verstrikt raakt. De matras die erbij hoort, moet vrij zijn van schadelijke stoffen – zo begin je het leven en ook als je slaapt.



Dan heb je nog een plek nodig om luiers te verschonen. Dit werkt het beste op een commode. Let op de juiste hoogte, want je comfort als mama of papa mag niet verwaarloosd worden. Idealiter installeer je ook een warmtelamp in de buurt van het dressoir. Als goedkoop alternatief voor de commode zijn er aankleedkussens waarmee je de luier van je baby gemakkelijk op een tafel of bed kunt verschonen.



Last but not least moet je een kast hebben voor je kroost – de kleine dingen moeten tenslotte ergens worden opgeslagen. Je kunt vol vertrouwen op je eigen smaak vertrouwen.

Lees ook: 3 redenen om een ​​babymoon te nemen

Onderweg met de baby – eerste uitrusting voor de eerste ontdekkingstochten

De wereld is er om ontdekt te worden! Met de juiste initiële uitrusting wordt elke reis een wandeling voor jou. Voor je eerste ontdekkingstochten te voet heb je een kinderwagen nodig. Voor kortere reizen is vaak een draagzak of een swaddle voldoende, waarmee je je baby gemakkelijk op je lichaam kunt dragen.



Niet alles is op loopafstand. Als je met de auto reist, heb je twee opties om je kleintje veilig te vervoeren: een reboarder of het klassieke babyzitje. De reboarder is een kinderzitje dat tegen de rijrichting in aan de auto wordt bevestigd. Dit maakt het veiliger dan het babyzitje bij een ongeval.



Wat ook altijd bij je moet zijn, is een luiertas met de belangrijkste gebruiksvoorwerpen om je geliefde buiten je eigen vier muren schoon te houden.